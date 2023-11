Até quando vai a onda de calor? Alerta de perigo foi ampliado para 13 estados e DF, segundo Inmet

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu alertas de perigo para 13 estados brasileiros e o Distrito Federal, devido as altas temperaturas para os próximos dias. Segundo as previsões, a onda de calor persistirá, no mínimo, até quarta-feira, 15.

De acordo com o instituto, os alertas são para as áreas do Centro-Oeste e Sudeste, abrangendo também alguns estados das regiões Norte e Sul. A expectativa é que as temperaturas nessas regiões estejam 5ºC acima do que média história para o mês.

Quais estados estarão em alerta de perigo para o calor?

Alerta de grande perigo: Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do SUl, Minas Gerais, Rondônia e São Paulo

Alerta de perigo: Amazonas, Bahia, Espírito Santo, Pará, Paraná, Rio de Janeiro e Tocantins

Os alertas de perigo, segundo o Inmet, é que se aumente as atenções sobre as condições do clima que podem ser maléficos para integridade física.

São Paulo e Rio registram dia mais quente do ano com sensação térmica de 50ºC

A cidade de São Paulo registrou neste domingo, 12, a maior temperatura do ano, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura. Durante a tarde, a média foi de 36,9°C. A marca supera os 36,5°C registrados no dia 24 de setembro.

O domingo também foi o dia mais quente de novembro de todo o histórico do CGE, que faz medições desde 2004.

Até então, o dia mais quente para o penúltimo mês do ano havia sido no dia 4 de novembro de 2019, com a temperatura máxima média de 35,3°C.

As altas temperaturas vieram acompanhadas da "secura" no clima. Às 10h40, o CGE decretou estado de atenção para a baixa umidade do ar em toda a capital paulista. Em algumas regiões, o índice de umidade do ar caiu a quase 20%.

No Rio, a temperatura foi ainda mais alta e também foi recorde no ano. Os termômetros chegaram a 42,5°C em Irajá, na zona norte. O recorde anterior havia sido observado no dia 17 de fevereiro, com 41,8°C.

Segundo o Alerta Rio, a sensação térmica na estação Irajá chegou a bater 50,5°C, por volta 13h55.

O calor levou cariocas e turistas às praias, que ficaram lotadas neste domingo.

Até quando vai a onda de calor?

A atual onda de calor deve continuar pelo menos até o próximo domingo, 19, em grande parte do País. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), os termômetros devem registrar as maiores altas do ano nos Estados mais centrais do Brasil - em especial no Sudeste e no Centro-Oeste - até, pelo menos, a quarta-feira, 15.

Em São Paulo, a temperatura só deve baixar na semana do dia 20, de acordo com as mínimas e máximas previstas pelo Climatempo.