Vaquinha para entregador vítima de racismo supera 150.000 reais

A vida de Matheus Pires virou de ponta-cabeça desde a última sexta-feira, 7 de agosto.

Após a viralização de um vídeo onde o entregador de aplicativos aparece sendo humilhado pelo contador Mateus Abreu Almeida Prado Couto em um condomínio em Valinhos, no interior de São Paulo, a vítima do crime de racismo criou um Instagram que já acumula 1,9 milhão de seguidores; ganhou uma motocicleta do humorista Ceará e viu uma vaquinha virtual criada em seu nome arrecadar 150.540 reais, 102% da meta inicial, de 150.000 reais.

Ainda na sexta-feira passada, quando o episódio virou motivo de indignação nacional, Luciano Huck prometeu uma nova motocicleta a Matheus, mas foi passado para trás por outro apresentador de TV.

O humorista Matheus Ceará se antecipou e, no sábado, localizou o entregador, que mora em Campinas, próximo à cidade de Valinhos. Ceará estava junto com o produtor de eventos Douglas Oliveira. O comediante do SBT presenteou seu xará com uma moto Factor, da Yamaha, de 150 cilindradas. “Não é uma moto igual a que o Luciano Huck vai dar”, brincou Douglas Nascimento, ao se aproximarem da revendedora. “Eu estou dando a moto para o moleque trabalhar e o Luciano Huck tem que dar a moto para ele de passeio. Tem que ser uma 1.100 cilindradas, viu Luciano, uma BMW”, provocou Matheus Ceará.

Em apenas um final de semana, a vaquinha virtual criada, segundo os organizadores, para “comprar uma casa, investir nos estudos e carreira de Matheus“ já conta com 2863 apoiadores e superou a meta de arrecadar 150.000 reais ao rapaz de 19 anos, isso, 13 dias antes de fechar.

Enquanto isso, o agressor Mateus Abreu Almeida Prado Couto ainda não se pronunciou sobre o caso e também não foi punido.