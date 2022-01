Tom Brady vai se aposentar após 22 temporadas na NFL, diz jornalista

O astro do futebol americano, Tom Brady, de 44 anos, está se aposentado, após 22 temporadas na NFL, a liga do esporte nos Estados Unidos. A informação foi dada por dois jornalistas do canal de TV ESPN americano e publicadas na versão online do veículo. O fato também foi compartilhado em uma publicação da própria NFL.

O marido da über model brasileira Gisele Bündchen, conquistou sete títulos históricos do Super Bowl, e atualmente joga pelo Tampa Bay. Durante anos, o jogador, considerado o maior quarterback da história, disse que se aposentaria aos 45 anos - ele completa a idade em agosto deste ano.

De acordo com os jornalistas da ESPN, fontes próximas a Brady disseram que a decisão de se aposentar é baseada em vários fatores, principalmente a família e saúde. Ainda não se sabe quando ele vai formalizar a decisão, mas será feito levando em consideração para não ofuscar os jogos de pós-temporada da NFL ou o Super Bowl. Ainda segundo as fontes, é mais provável que ele se desligue da liga após o fim da temporada, na segunda quinzena de fevereiro.

Brady é um dos jogadores que mais tempo ficou no futebol americano. Ele teve 7 títulos de Super Bowl e alguns outros recordes pessoais, como de mais jardas aéreas (84.520), mais passes para touchdown (624), mais vitórias por um quarterback (243), e mais passes completos na carreira (7.263).

Desde 2009 é casado com Gisele Bündchen. Brady tem dois filhos com a modelo e mais um antes de conhecer a brasileira. Em entrevista à apresentadora americana Oprah Winfrey, em 2018, o jogador já dizia que pensava em se aposentar. Na ocasião, ele também fez inúmeros elogios à esposa, dizendo que ela é a "melhor parceira na minha vida".