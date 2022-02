Tiffany e NBA: grife anuncia parceria criativa com o artista Daniel Arsham

Seguindo o legado de 160 anos da Tiffany & Co. em produzir troféus esportivos, a grife anuncia sua segunda parceria criativa com o artista Daniel Arsham durante a pop-up imersiva feita pela marca e o time Cleveland Cavaliers no StockX Factory. Localizada no The May, centro de Cleveland, Ohio, a instalação celebra o NBA All-Star Weekend e o Cleveland Cavaliers.

“A Tiffany & Co. criou o troféu Larry O’Brien para a NBA por décadas. A ligação entre o basquete e a Tiffany & Co. é clara e bem estabelecida. Como diretor criativo do Cavs – que é o time da minha cidade natal como Clevelander – é muito especial trabalhar com a equipe e a Tiffany & Co., e ter o jogo All-Star em Cleveland este ano”, disse Daniel Arsham.

A pop-up terá uma meia quadra Tiffany & Co. x Arsham Studio com o logotipo da colaboração em uma parede espelhada contemporânea com uma exibição de bolas de basquete de edição limitada projetadas por Daniel Arsham e criadas em parceria com a Wilson.

A bola de basquete exclusiva Tiffany & Co. x Daniel Arsham x Wilson, no valor de 575 dólares, estará disponível apenas em quantidades limitadas no Cavs Stockroom, um espaço de varejo interativo com produtos exclusivos com curadoria de Arsham, bem como na joalheria Woodmere, Ohio.

A bola apresenta o logotipo da colaboração Tiffany & Co. de Daniel Arsham e o logotipo Wilson, juntamente com um padrão em relevo com o monograma “A” da Arsham Studio e a insígnia “C” dos Cavaliers.

Além de arremessar ao aro na meia quadra, os visitantes terão oportunidade de ver o icônico Troféu Larry O'Brien da Tiffany, que os Cavaliers ganharam durante as finais da NBA de 2016. A Maison criou esta obra-prima em prata de lei e em vermeil de ouro 24k desde 1977, enquanto projeta e cria outros troféus comemorativos de basquete como WNBA Championship Trophy e o NBA Finals MVP Bill Russell Trophy.

Também durante o fim de semana acontecerão uma série de painéis de discussão, workshops e encontros organizados pela StockX e disponíveis ao público.

Serviço

The Tiffany & Co. x Arsham Studio Half Court

The StockX Factory @ The May

200 Euclid Avenue, Downtown Cleveland

Sexta, 18 de Fevereiro e Sábado, 19 de Fevereiro, das 11h às 18h

Domingo, 20 de Fevereiro das 10h às 15h