Com teor alcoólico de 53%, a Moutai é uma renomada bebida alcoólica chinesa, especificamente um tipo de baijiu, um licor destilado tradicionalmente feito à base de sorgo (da mesma família do trigo, da cevada e do milho). Produzido na província de Guizhou, na China, é amplamente reconhecido não apenas por sua qualidade superior, mas também por seu processo de fabricação exclusivo, que envolve fermentação ao ar livre e múltiplas destilações ao longo de vários meses. Este método complexo contribui para o sabor distintivo e a pureza, características que o diferenciam de outras bebidas alcoólicas.

Talvez você nunca tenha ouvido falar desta marca, mas ela é a mais valiosa do mundo, segundo o ranking Kantar Brandz, com um valor de US$ 295 bilhões. Para ter uma ideia, a segunda colocada, a americana Budweiser, tem valor de US$ 125 bilhões. Um dos principais fatos que a fazem ser tão valiosa é a escassez. A produção é significativamente limitada porque precisa seguir uma série de regras, incluindo ser produzida apenas na província de Guizhou.

Uma garrafa convencional custa, em média, pouco mais de R$ 1,7 mil, mas algumas mais vintage podem passar de R$ 200 mil. Isso fez com que a bebida se tornasse um símbolo de status na China e em outros mercados internacionais. A marca Moutai continua a expandir sua influência global, mantendo seu lugar como uma das bebidas destiladas mais prestigiadas e valiosas do mundo.

Moutai: renomada bebida alcoólica chinesa. (Divulgação/Divulgação)

Como é a bebida?

O sabor do Moutai é complexo e robusto, com notas que variam de acordo com o tipo específico de baijiu produzido. Geralmente, apresenta um perfil de sabor profundo e suave, com toques de grãos fermentados e um leve dulçor. A bebida é conhecida por seu aroma forte e persistente, que pode lembrar um pouco de nozes e frutas secas. A degustação de Moutai é uma experiência única, muitas vezes descrita como rica e envolvente, proporcionando uma apreciação mais profunda dos métodos tradicionais chineses de destilação.

As 3 bebidas mais valiosas do mundo (em bilhões de dólares)

Moutai (China) - US$ 295 Budweiser (EUA) - US$ 125 Jack Daniel's (EUA) - US$ 28

*Fonte: Wall Street Journal

