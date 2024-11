Os 5 melhores filmes e séries para maratonar no fim de semana

Entre ação e suspense, filmes e séries, este final de semana está recheado de lançamentos nos serviços de streaming. No Prime Video, estreia do filme O Dublê, com Ryan Gosling e Emily Blunt. Já na Netflix, estreia de Investigação Alienígena, série documental sobre fenômenos paranormais.

O Dublê (Prime Video)

Ele é um dublê e, como todos na comunidade de dublês, faz as cenas mais arriscadas de explosão, tiroteio, incêndios, perseguição e acidentes de carro, quedas das mais altas janelas, tudo para nos divertir. Mas agora, depois de um grave acidente que quase acabou com sua carreira, esse herói anônimo das produções de cinema precisa descobrir o paradeiro de um astro de cinema desaparecido, desmascarar uma conspiração e tentar reconquistar o amor de sua vida enquanto ainda faz seu trabalho diário. O que poderia dar errado?

Citadel: Honey Bunny (Prime Video)

Quando o dublê Bunny recruta a atriz em dificuldades Honey para um bico, eles são lançados em um mundo de ação, espionagem e traição de alto risco. Anos depois, quando seu passado perigoso os alcança, Honey e Bunny, que estavam separados, precisam se reunir e lutar para proteger sua jovem filha Nadia.

Banco Central sob Ataque (Netflix)

Barcelona, 23 de maio de 1981: exatamente três meses depois da tentativa de golpe de Estado no Congresso, 11 homens encapuzados entram na sede do Banco Central de Barcelona. O que começa como um roubo espetacular logo se torna um verdadeiro desafio para a incipiente democracia espanhola. Os ladrões mantêm mais de 200 pessoas reféns e ameaçam matá-las se o governo não concordar em libertar o Coronel Tejero e mais três responsáveis pela tentativa de golpe.

Pedro Páramo (Netflix)

Baseado no livro homônimo de Juan Rulfo, considerado uma das obras mais importantes da literatura mexicana e latino-americana, o filme conta a história do jovem Juan Preciado que, após a morte da mãe, parte em busca do pai, Pedro Páramo, no povoado longínquo onde nasceu. Mas o que ele encontra é uma cidade fantasma, onde conhece pessoas misteriosas e descobre que o pai estava em uma missão implacável para conquistar dinheiro e poder. O passado se faz presente e vamos conhecendo a verdade por trás da busca de Pedro Páramo pelo amor que conheceu ainda na infância. Os limites entre a vida e a morte, o passado e o presente não são nada claros nesta história surreal sobre desejo, esperança, arrependimento e ressentimento.

Investigação Alienígena (Netflix)

Nesta série documental sobre fenômenos paranormais, o renomado jornalista George Knapp investiga evidências inéditas, entrevista vários especialistas e se encontra com novas testemunhas que, finalmente, estão dispostas a falar publicamente sobre o assunto.