TAG Heuer e Porsche lançam relógio com funções exclusivas para o carro

A TAG Heuer e a Porsche lançam hoje (11) o novo TAG Heuer Connected Calibre E4 - Porsche Edition, um relógio de luxo conectado, inspirado no design da icônica coleção Porsche Taycan 100% elétrica, com recursos exclusivos Wear OS para proprietários de carros Porsche, permitindo a exibição de informações do respectivo carro diretamente na tela do relógio.

O relógio é lançado na sequência do TAG Heuer x Porsche Carrera Chronograph, que celebrou o legado das duas empresas no automobilismo e o lançamento de uma parceria global em 2021. Desde 2015, a TAG Heuer assume o papel de um player insuperável na categoria dos smartwatches de luxo. O TAG Heuer Connected Calibre E4 - Porsche Edition oferece aos proprietários e fãs da Porsche acesso ao crescente ecossistema de esportes exclusivos, aplicativos de bem-estar e telas elegantes da TAG Heuer.

O relógio físico e o software possuem características de design na mesma tonalidade de azul gelo usada no icônico Taycan elétrico, remetendo ao exterior do carro.

Os usuários do TAG Heuer Connected Calibre E4 - Porsche Edition terão acesso a uma tela exclusiva, disponível somente para proprietários do smartwatch especial da Porsche.

O mostrador do relógio foi inspirado no design de um circuito elétrico e um circuito de corrida, oferecendo um efeito visual animado que conecta os relógios TAG Heuer e os carros Porsche através de uma percepção de tecnologia e velocidade.

"A emoção de dirigir faz parte do legado da TAG Heuer e da Porsche, e este relógio celebra o espírito destemido das duas Maisons, realçando também a inovação sustentável do Taycan", disse Frédéric Arnault, CEO da TAG Heuer.

O design do relógio está repleto de inúmeras características que remetem ao Taycan azul da Porsche, com uma caixa ampla de 45 mm em titânio preto, com detalhes na distinta tonalidade metálica azul gelo, idêntica à que podemos encontrar no carro.

A caixa é de titânio preto, tratada por jato de areia, conferindo ao relógio uma sensação esportiva e leve. O bisel em cerâmica polida preta possui uma escala dedicada, que vai de zero a 400, remetendo à velocidade do carro Porsche, onde podem ser consultadas as funções relacionadas ao carro, ou onde podem ser exibidas métricas, como, por exemplo, a frequência cardíaca.

A coroa em aço preto, com borracha preta em redor, é realçada com o escudo da TAG Heuer em laca azul gelo e os acionadores também possuem a mesma tonalidade azul icônica. Na parte inferior do bisel, a palavra Porsche está realçada em azul gelo, assim como o número “100”, na parte superior.

A pulseira do relógio foi projetada com o objetivo de evocar o design icônico usado no interior dos carros Porsche. Produzida em couro de bezerro preto com padrão fibra de carbono e costura azul, tanto sua cor como sua estrutura remetem ao acabamento em couro no interior do carro. Como em todos os relógios TAG Heuer Connected, a pulseira é intercambiável, possuindo uma versão adicional de borracha preta dentro do estojo.

O TAG Heuer Connected Calibre E4 - Porsche Edition também possui uma série de recursos fitness de última geração, incluindo treinos guiados integrados ao aplicativo TAG Heuer Sport presente no relógio.

Os usuários do relógio que sejam proprietários de um modelo Porsche compatível (indicado acima) poderão conectar seu relógio ao respectivo carro e visualizar as informações exibidas na tela do relógio. Para isso, os usuários simplesmente precisam conectar seu relógio ao carro usando o aplicativo exclusivo Wear OS My Porsche presente em seu relógio.

