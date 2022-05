Ayrton Senna ganha homenagem permanente da McLaren na Fórmula 1

É verdade que Ayrton Senna defendeu quatro equipes na Fórmula 1. Mas foi pela McLaren que pilotou mais tempo e que levou três títulos mundiais – além dela, correu por Lotus, Toleman e Williams. E o time decidiu homenagear permanentemente o piloto brasileiro: a partir do Grande Prêmio de Mônaco, neste fim de semana, todos os carros terão o “S” estampado.

VEJA TAMBÉM

"Eu não consigo pensar em uma corrida melhor que Mônaco para começar a reconhecer a vida de Ayrton. Afinal, venceu aqui seis vezes, mais que qualquer outro piloto. Ele provou aqui a habilidade atrás do volante de um F1 que jamais foi igualada", disse Zak Brown, CEO da equipe. Tirando a vitória de 1987, pela Lotus, todas as demais (1989, 1990, 1991, 1992 e 1993) foram com a McLaren.

We are honoured to carry the @AyrtonSenna name from the #MonacoGP onwards.

His bravery, commitment and ingenuity continue to set the standard for our team to this day. 🧡 pic.twitter.com/mD9aHtva9n

— McLaren (@McLarenF1) May 27, 2022