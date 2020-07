Sheila de Charme: série que custou R$ 8 mil entra na Amazon Prime

O que comem os atores que não estão na TV? Onde trabalham? Por que nunca foram vistos? As perguntas norteiam o primeiro episódio da série cômica Sheila de Charme, disponibilizada no catálogo da Amazon Prime. Trata-se do seriado de menor investimento a entrar no catálogo da plataforma de streaming. Custou 8 mil reais, que saíram do bolso da protagonista, a atriz Danielle Di Donato.

Ela interpreta a impagável Sharmila, uma atriz desajeitada em busca do estrelato — se bem que sair do mais completo anonimato já seria uma vitória. Nas mãos de uma agente, ela percebe que para vencer na profissão saber atuar é só um mero detalhe.

Danielle também assina o roteiro e a produção do seriado, cuja primeira temporada soma nove episódios. “Criei a série logo depois que voltei do exterior, com o intuito de mostrar meu trabalho para os produtores. Fiz parcerias ótimas com outros atores que estavam começando e o projeto acabou alcançando um sucesso maior que o esperado”, lembra ela.

Na pele de Sharmila Danielle faturou o prêmio de melhor atriz no festival Internacional do Rio. Em duas edições do evento, a produção foi indicada nas categorias Melhor Série Brasileira, Melhor Elenco e Melhor Série de Comédia.

“Fico muito feliz em poder servir de inspiração para outras mulheres que querem dar o primeiro passo em sua própria produção. Cada vez que alguém vem me contar que se inspirou na série, eu ganho o dia’’, comemora a atriz. Com a quarentena, o número de assinantes brasileiros da Amazon Prime aumentou, mas a quantidade de seriados no catálogo produzidos por aqui ainda é tímida.