Smorgasburg: maior festival de comida de rua tem ingressos gratuitos

Considerado o maior festival de comida de rua no mundo, o Smorgasburg, tem sua quarta edição marcada no Brasil. Nos dias 20 e 21 de julho, o festival gratuito ocupará o entorno do Obelisco do Ibirapuera.

Neste ano, serão mais de 300 novidades gastronômicas. Entre elas, os destaques são: o hambúrguer Surf’N turf de Wagyu do Koburger, o Taco de salmão assado com maionese de mapple syrup e fondue de cheddar, bourbon e caviar do Damm, a Pipoca Bafo do Dragão do N2, o Ceviche vegano de Caju do Cão Véio, o delicioso cannoli Deu samba!, da Cannoleria Farinha Flor, as duas versões do Dogãolova, do Pablo Ba Pasticceria, inovação que transforma o tradicional hot dog em uma sobremesa, o sanduíche K-popó Chicken do Nash.

Com um clima de piquenique ao pôr do sol no inverno paulistano, o festival apresenta a estreia do SmorgasWine, bar de vinhos que conta com curadoria de Patrícia Brentzel, e trará vinhos naturais e sustentáveis de pequenos produtores especialmente escolhidos para o evento.

Depois do sucesso em 2023, o SmorgasBar, espaço dedicado para a mixologia inventiva e criativa, com drinques autorais, idealizados pela revelação Vitor Marino, integrante da equipe Smorgasburg no Brasil, retorna em 2024 junto ao tradicional beer garden.

Dentre as apresentações musicais, subirá ao palco a atriz e cantora de jazz, soul e R&B Bia Negri. No final da tarde, depois da performance do grupo musical Jazz no Limoeiro, será a vez da aguardada estreia de Amy Reggaehouse, com Clariana. Com repertório que vai do MPB à house music, do pop ao underground, a noite será encerrada com discotecagem do DJ Thomaz Sarquis.

Já no domingo, o dia começará com Deejazz, formado por cinco paulistanos, musicistas que mostrarão a mescla de influências do hip hop com o jazz. Em seguida, virá uma apresentação de Adora, cantora, compositora e atriz carioca que navega pelo universo do pop, eletrônico, e R&B. Logo após, Clariana retornará com seu tributo a Amy, e o DJ Thomaz Sarquis fechará a quarta edição do Smorgas.

"Há tanta coisa acontecendo no Smorgasburg de 2024 que o termo 'multiverso' é o que melhor se encaixa para falarmos desta edição. Mais de 100 operações trazem cerca de 300 inovações gastronômicas, um palco que combina divas do jazz e do soul com as vozes e instrumentos das ruas", diz Rogério Zé, head do Smorgasburg Brasil.

Programação musical

Dia 20

11h30 às 12h30 - Planeta Oca

⁠13h às 14h30 - Bia Negri

⁠15h às 16h30 - Jazz no Limoeiro

⁠17h às 18h30 - Clariana

⁠18h30 às 20h - DJ Thomaz Sarquis.

Dia 21

⁠13h às 14h30 - Deejazz

⁠15h às 16h30 - Adora

⁠17h às 18h30 - Clariana

⁠18h30 às 20h - DJ Thomaz Sarquis

Serviço:

Obelisco do Ibirapuera (Av. Pedro Álvares Cabral, S/N - Parque do Ibirapuera, São Paulo - SP).

20 e 21 de julho, das 11h às 19h30

Entrada gratuita mediante apresentação dos ingressos. Retirada de ingressos no link da bio do instagram @smorgasburgbrasil (4 por CPF).