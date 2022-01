São Paulo 468 anos: 78% dos paulistanos declaram que amam a cidade

Considerada a maior cidade do Brasil e a mais populosa da América do Sul, São Paulo está entre as dez maiores do mundo e comemora 468 anos amanhã, 25. A Hibou , empresa de pesquisa e monitoramento de mercado e consumo, preparou a pesquisa inédita “São Paulo 468 anos” para entender as impressões dos paulistanos sobre a cidade.

Ao todo, 2.900 pessoas foram entrevistadas em São Paulo, de forma digital e em campo, e, entre os respondentes, 13% moram na cidade por opção e há desde aqueles que acabaram de chegar à cidade até moradores que vivem aqui há mais de meio século.

A cidade é multifacetada e agrega múltiplas nacionalidades. Para 77,6% dos paulistanos, a metrópole reúne um pouco de tudo do mundo inteiro. Além disso, tem uma atmosfera única e não é à toa que é conhecida como a cidade que não para e não dorme.

Setenta e oito por cento compartilham o amor por São Paulo e não pretendem se mudar tão cedo; 71% acreditam que seja um bom lugar para viver e se criar uma família; e 46,6% analisam que São Paulo está melhorando a cada ano. Mas a capital não agrada a todos, e 24,2% assumem que não gostam da cidade e desejam ir embora quanto antes.

Por ser um importante polo econômico, a capital oferece inúmeras oportunidades profissionais, 87% dos paulistanos concordam que é a melhor cidade para trabalhar; 87% também acredita que em São Paulo a vida acontece, principalmente, a profissional.

“Durante a pesquisa, foi muito interessante perceber quanto as pessoas abraçam São Paulo e se sentem acolhidas pela cidade. Com um tempo médio de 17 anos vivendo em SP, os paulistanos mesclam de forma inegável suas histórias com a da capital e têm conhecimento sobre o local que moram”, observa Lígia Mello, coordenadora da pesquisa e sócia da Hibou.

Gastronomia

A metrópole acolhe cidadãos do mundo e isso se reflete na pluralidade da gastronomia paulistana, onde é possível encontrar pratos típicos de diferentes origens. Mas há algumas comidas que mais representam a identidade de São Paulo.

Para 15% dos paulistanos, o pastel de feira está no topo, enquanto o famoso sanduíche de mortadela ficou na última posição. O sanduíche foi indicado por apenas 1,3%, ficando atrás, inclusive, do virado à paulista, indicado por 1,4%. Também foram indicados: pizza (14,6%); prato feito - PF (11,3%); cachorro quente (11%), massa (7,4%); churrasco (7,2%); hambúrguer (6%); churrasco grego (5,1%); feijoada (4,8%); cuscuz paulista (4,5%); pão na chapa (3,2%); sushi (1,8%) e yakissoba (1,6%).

As bebidas que mais representam a capital paulista surpreenderam. Se o pastel de feira se destacou entre as comidas, a sua dupla, o caldo de cana, ficou em quarto lugar, citado por 11,4%. O grande destaque foi o café, indicado por 14,7% dos paulistanos. Ainda foram citados: refrigerante (13,5%); café com leite / pingado (13,4%); cerveja (11,3%); chope (6%); Tubaína (5,5%); caipirinha (4,3%); vinho ( 4,1%); água (3,2%); gim-tônica (2%); cachaça (1,9%); chá (1,8%); uísque (1,3%); suco de laranja (1,3%); vodca (1,1%) e Aperol Spritz (0,7%).

“Na capital da pizza, o pastel de feira se destacou e embora o caldo de cana acompanhe os famosos pastéis, a indicação do café foi muito interessante, pois isso nos remete ao início da construção e crescimento da cidade. A economia cafeeira foi responsável por um desenvolvimento primordial que transformou a São Paulo nesta grande metrópole global”, lembra Lígia Mello.

Avenida Paulista e locais prediletos dos paulistanos

Entre os monumentos e pontos turísticos, parques, museus, imóveis históricos e tombados, há alguns que representam mais a cidade. A Avenida Paulista foi citada por 19,3% dos paulistanos; o Masp ganhou a atenção de 13,9%; Parque do Ibirapuera, 10,9%; Mercado Municipal, 6,6%; Ponte Estaiada, 3,6%; Catedral da Sé 3,2%; e Museu do Ipiranga, 2,8%.

Dentre os endereços que mais traduzem a cidade de São Paulo, a Avenida Paulista saiu na frente, com indicação de 45,8%, quase metade dos paulistanos.

Três ruas que dispõem de comércio a céu aberto foram indicadas: a Rua 25 de Março (16,6%), a Rua Oscar Freire (4,9%) e a Rua Galvão Bueno (2,6%).

Endereços que oferecem entretenimento, encontros e gastronomia como Rua Augusta (8,4%); Beco do Batman (2,8%); Rua Avanhandava (1,6%) foram lembrados. Avenidas de passagem e que têm alta carga de trânsito tiveram seu lugar: Marginais (4,4%); Vale do Anhangabaú (4,3%); Avenida Ipiranga (3,1%); Radial Leste (2,6%); Avenida 9 de Julho (1,4%); Avenida Cruzeiro do Sul (1,3%).

“Moro em Jaçanã…”

Há músicas bem significativas para os paulistanos, a mais indicada foi Sampa (Caetano Veloso), por 10,5%; Trem das Onze (Adoniran Barbosa), um outro clássico, está nas preferências de 10,3%; São, São Paulo (Tom Zé), foi indicada por 5,8%; Augusta, Angélica e Consolação (Tom Zé), por 4,1%; Bipolar (MC Don Juan, MC Davi e MC Pedrinho), 3,4%; Não existe amor em SP (Criolo); 1,9%; Sampa Midnight (Itamar Assumpção), 1,7%; Terra da Garoa (Gabi Bueno), 1,5%; Saudosa Maloca (Demônios da Garoa), 1,5%; Envelheço na cidade (Ira), 1,5%; Hino do Corinthians, 1,3%; Chove Chuva (Jorge Ben Jor), 1,3%; Bum Bum Tam Tam (MC Fioti), 1,3%; Até que enfim (Ferrugem) e 1,3%; Atrasadinha (Felipe Araújo), por 1,1%.

Existem também personalidades icônicas. As cinco que mais representam São Paulo, segundo os paulistanos, são: Silvio Santos (7,7%); Tom Zé (4,7%); Ayrton Senna (3,9%); Adoniran Barbosa (3,7%) e Supla (3,6%).

Momentos de lazer

Os mais de 80 parques da capital paulista ocupam 20% do território do município e trazem a natureza para o ambiente urbano. Entre tantas opções, quase metade dos paulistanos identificou o Parque do Ibirapuera como sendo aquele que é a cara de São Paulo, ele liderou com 44,3% das indicações. Na sequência, estão o Parque da Água Branca (8,2%); Parque Villa Lobos (5,7%); Jardim Botânico de São Paulo (5,3%) e o Parque Burle Marx (5,1%).

Há quem diga que a praia do paulistano é o shopping. Na metrópole, há mais de 50 deles, e os que são considerados os melhores. De acordo com os paulistanos, os cinco melhores shoppings são: Shopping Ibirapuera (9,6%); Bourbon Shopping São Paulo (7,4%); Shopping Iguatemi (5,4%); Shopping Metrô Santa Cruz (4,8%) e o Shopping Aricanduva (4,1%). Cada um deles está em uma região da cidade, demonstrando a pluralidade de quem vive na capital.

Metodologia

A pesquisa inédita “São Paulo 468 anos” realizada pela Hibou entrevistou 2.900 pessoas, de forma digital e em campo, entre os dias 5 e 15 de Janeiro de 2022. A faixa etária dos entrevistados é formada por 28% com idade de 36 a 45 anos; 23% de 26 a 35 anos; 19% de 46 a 55 anos; 16% de 56 anos ou mais; 14% até 25 anos.