Salvatore Ferragamo lança nova coleção Outono/Inverno 2022

A italiana Salvatore Ferragamo apresentou a coleção Outono/Inverno com os acessórios masculinos e femininos, além da coleção prêt-à-porter, para 2022. Durante o evento realizado em plena Piazza Duomo de Milão no sábado, 26, a marca reforçou a aposta na casualidade: peças “informais” feitas, escolhidas e utilizadas com os mesmos cuidados da alfaiataria e “formalware”.

Na reconstrução do que é “casual”, a Salvatore Ferragamo juntou malhas versáteis a babados — que seriam característicos em trajes de noite — e minissaias de couro colado, enquanto o trench recebeu um cinto e um lenço envoltório para ser utilizado de diferentes maneiras. E até mesmo formas mais tradicionais foram reinventadas nos materiais, como tiras de subprodutos da tosquia.

Na moda masculina, a silhueta formal foi mantida, mas os itens complexos perderam espaço para as jaquetas construídas com coletes inseridos e moletons de nylon sustentável, além de parkas Gancini (como é chamado o tradicional monograma da marca) e pulôveres. Como na moda feminina, haverá foco na proposta athleisure, que mistura atlético e lazer, com calças de moletom de lã.

Em meio à busca pela ruptura da formalidade — para, de acordo com a própria Salvatore Ferragamo, “acessar uma ludicidade irônica e reveladora focada em escala e proporção —, as novas peças foram criadas com listras exageradas de grande abertura e remendos poucos comuns na alfaiataria. Para a marca, a ideia é desbloquear novas atitudes e o caráter contemporâneo com os looks.

E nem mesmo ícones da marca passaram despercebidos por essa transformação: a bolsa Ferragamo Studio foi mostrada em novos tamanhos e materiais, incluindo relevo de efeito crocodilo; e a bucket macia foi adicionada à linha com fechamento exclusivo e base cravejada. Na linha de sapatos, novos estilos de corrida têm solado arco-íris inspirado no tradicional Rainbow, feito em 1938.

