RuPaul bloqueia fãs de Pabllo Vittar após campanha nas redes sociais

Após o show de Pabllo Vittar no festival Coachella, na Califórnia, fãs da artista usaram as redes sociais para pedir que RuPaul, americana que é considerada a "mãe das drag queens", parabenizasse a artista brasileira. A apresentadora do reality show "RuPaul's Drag Race", porém, não gostou da insistência e decidiu bloquear os admiradores de Pabllo.

"Céus, será que se a Pabllo fosse americana a RuPaul daria acolhimento...? A Pabllo já falou inúmeras vezes do amor pela RuPaul", escreveu um fã de Pabllo, no Twitter. De fato, a veneração de Pabllo por RuPaul é antiga. De 2020 pra cá, no entanto, internautas apontam supostas rusgas na relação entre ambas.

Em dezembro de 2019, Pabllo deixou de seguir RuPaul nas redes sociais depois de ser ignorada pela artista na internet. À época, fãs relataram que RuPaul estava bloqueando pessoas que fizessem comparações entre ela e Pabllo.

Foi nesse mesmo período que Pabllo se tornou a drag queen mais ouvida e premiada no mundo. No Instagram, enquanto a americana tem 4,3 milhões de seguidores, a brasileira arrebanha 12,5 milhões de admiradores.

Em entrevista à revista Época, Pabllo minimizou a questão. "A RuPaul nasceu numa geração em que não havia streaming, internet. Então, gente, não dá para comparar números. Vamos ser sinceras. Eu já nasci numa geração de streaming, de memes, Twitter, Instagram, Facebook, Orkut. Por tudo isso aí, eu passei. Então, não dá para comparar números. Ela é um ícone. Gente, por favor, vamos ver o tanto de coisa que ela já fez, o tanto de coisa que já representou", afirmou, naquele período.

