Roupas anti-coronavírus ganham o primeiro desfile só para elas

As semanas de moda internacionais nem acabaram e São Paulo já ganhou na noite de quinta (1) o primeiro desfile de roupas com acabamento antiviral. A indústria têxtil Vicunha convidou 13 estilistas para desenvolver peças de vestuário com sua nova linha de tecidos V.Protective, lançada oficialmente na apresentação, cujo diferencial é a camada de nitrato de prata que destrói a membrana lipídica de agentes externos como o novo Sars-Cov2.

Nomes consagrados do mercado brasileiro, de Alexandre Herchcovitch (À La Garçonne) a Raquel Davidowicz (UMA), tiveram suas criações desfiladas ao lado de outras desenhadas por jovens como Isaac Silva, Igor Dadona e Rafael Nascimento (Another Place).

Detalhe de conjunto apresentado em desfile Detalhe de conjunto apresentado em desfile

Todos eles integram as semanas de moda nacionais, e, por isso, além de uma parceria criativa que expôs as possibilidades de uso dessa tecnologia, trata-se de um primeiro olhar sobre o que parte das marcas autorais do país imagina para um futuro próximo pós-pandemia. Essas roupas vão servir de mostruário para apresentar à indústria nacional como é possível costurar na prática essas novas tecnologias têxteis.

A depender dos designers dessa ala autoral da criação brasileira, o mercado terá roupas mais funcionais, utilitárias, com um claro viés esportivo e sem gênero aparente. Ou seja, homens e mulheres poderiam usar as parcas com amarração da Cartel 011, o macacão com bolsos e costura aparente criado pela Amapô e o casaco do tipo morcego de Diego Fávaro, nomes conhecidos entre a turma de fashionista paulistanos.

A indústria têxtil Vicunha convidou 13 estilistas para desfile A indústria têxtil Vicunha convidou 13 estilistas para desfile

Segundo os estilistas ouvidos pela EXAME, a roupa agora deveria ser versátil, porque a vida ainda continuará por muito tempo no escritório de casa, em lives e reuniões virtuais, ao mesmo tempo em que o fluxo nas ruas aumenta.

“Criei um macacão e uma veste com capuz porque o clima e a ocasião podem interferir no momento específico do dia”, explica Isaac Silva, um dos expoentes da nova leva de estilistas que desfila na São Paulo Fashion Week.

Ele usou a sarja de algodão com a tecnologia protetiva, uma entre as três bases oferecidas pela Vicunha às marcas. As outras duas compreendem um tecido de algodão com toque empapelado e moletinho.

As novidades já foram vendidas para parte da carteira de clientes da Vicunha, uma das maiores fornecedoras mundiais de índigo (nome industrial para o jeans). No Brasil, além das pequenas marcas que desfilaram, entre seus clientes estão todas as varejistas de moda, da Renner à Marisa, grifes como Osklen, Reserva, Calvin Klein e Aramis, e os grupos Soma (Animale e Foxton), Restoque (Le Lis Blanc e Bobstore), Ibrands (Ellus e VR) e AMC (Colcci).

É possível, então, que até o final deste ano mais coleções com essa proteção adicional contra o novo coronavírus encham as araras do país. A Another Place, grife jovem com foco no mercado on-line, colocou nesta sexta-feira opções dentro do segmento antiviral em sua plataforma.

“Desde o início da pandemia estávamos preocupados em não tornar a máscara um acessório de moda. Mas quando se trata da roupa, acho que o acabamento antiviral é um plus na proteção, num momento em que as pessoas estão voltando à vida”, diz o estilista Rafael Nascimento.

Esse sentido de proteção também guiou Igor Dadona, nome proeminente do evento paulistano de desfiles Casa de Criadores. Suas três peças, os shorts, a camiseta polo e uma camisa oversized podem ser desmembradas e usadas separadamente.

Vestimenta anti-covid Vestimenta anti-covid

“Ando um pouco neurótico com tudo o que toco, por isso pensei numa camisaria mais fechada, porém mais solta, porque já nos sentimos muito presos nesta pandemia e acredito que a roupa deve dar esse sentido de libertação”, explica o estilista.

Segundo o presidente da Vicunha, José Maurício D’Isep, essa linha de proteção, que inclui também tecnologia repelente a água e antimicrobial, é um nicho em expansão e serve como um serviço adicional às varejistas atendidas pela empresa.

“Há muita gente preocupada com o vírus e, ao mesmo tempo, em oferecer viés funcional para a roupa. É uma tecnologia que neste momento tem uma demanda muito alta entre os clientes”, diz o executivo.

Ele desenvolveu as bases junto à firma suíça HeiQ, uma das primeiras do mundo a dar a largada numa espécie de corrida da indústria química por esse acabamento antiviral que começou ainda em março.

“Não é um tecido barato, porque é 80% mais caro do que um convencional, mas nossa preocupação foi fazê-lo extremamente versátil e atender ao mercado fashion. Vamos acompanhar como o Brasil e a América Latina, nossos maiores focos de negócio atualmente, vão responder no pós-pandemia. Mas, mesmo em um cenário de desaceleração dessa procura, vamos manter a linha porque o benefício se estende para além do coronavírus.”