Roland Garros 2022: onde assistir a final feminina e masculina

Com início em 16 de maio, acontecem hoje (4), e amanhã, domingo (05), as finais femininas e masculinas de Roland Garros.

No domingo Rafael Nadal tentará conquistar seu 14º título em Roland Garros. Uma coincidência numérica: ele esteve no Stade de France no último domingo assistindo seu time, o Real Madrid, vencer sua 14ª conquista a Champions League.

Ontem (3), o espanhol garantiu vaga na final do torneio após o rival Alexander Zverev abandonar a partida devido a uma lesão no tornozelo. Após 3h12 de confronto, Nadal vencia por 1 x 0, com parcial de 7/6, e estava empatado no segundo set. Ele vai enfrentar o norueguês Casper Ruud na decisão do título.

Saiba o horário e onde assistir as partidas ao vivo.

Onde assistir a final de Roland Garros 2022:

SporTV: canal de TV por assinatura

ESPN 3: canal de TV por assinatura

Star+: serviço de streaming

Dia e horário de cada final de Roland Garros 2022:

Sábado (4)

Simples Feminino:

Às 10h entram em quadra Iga Swiatek x Cori Gauff

Domingo (5)

Duplas Femininas:

Às 06h30 entram em quadra J. Pegula e C. Gauff x C. Garcia e K. Mladenovic

Simples Masculino:

Às 10h entram em quadra Rafael Nadal x Casper Ruud

Qual é a premiação em Roland Garros?

Os vencedores da categoria simples levarão para casa a taça Suzanne-Lenglen, entregue desde 1979, e 11 milhões de reais. Já os segundos colocados, receberão 5 milhões de reais.