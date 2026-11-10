Volume captados por projetos culturais ultrapassa R$ 1,6 bilhão

Entre janeiro e outubro, o volume de recursos captados por projetos culturais aprovados atingiu a marca de R$ 1,67 bilhão de reais, segundo o Ministério da Cultura (MinC). O montante foi impulsionado pelo registro de 25.650 propostas culturais apresentadas ao longo do ano, o que representa um crescimento de 11,6% em relação às 22.990 submissões de 2025. Esse ecossistema é viabilizado pela Lei Rouanet (Lei nº 8.313/1991), principal mecanismo de financiamento e fomento à cultura no Brasil.

A reta final do prazo de envio por meio do Sistema de Apoio às Leis de Incentivo à Cultura concentrou um volume expressivo de cadastros: apenas no mês de outubro, foram inseridas 10.439 propostas, o equivalente a cerca de 40,7% de todo o movimento registrado no ano.

O que é a Lei Rouanet e como ela funciona?

Criada em 1991, a Lei Rouanet instituiu o Programa Nacional de Apoio à Cultura (Pronac) e funciona por meio do mecanismo de incentivo fiscal. Na prática, a lei não utiliza diretamente verbas do Tesouro Nacional para financiar os projetos de forma integral. O modelo opera com base em parcerias:

Pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real e pessoas físicas (que declaram o Imposto de Renda pelo modelo completo) podem patrocinar ou doar para projetos culturais aprovados pelo MinC.

Os valores investidos podem ser deduzidos, total ou parcialmente, do Imposto de Renda devido, dentro dos limites legais estabelecidos.

Os projetos precisam passar por uma análise técnica e de enquadramento do MinC e, via de regra, devem oferecer contrapartidas sociais, como ingressos gratuitos, exibições públicas e acessibilidade para populações de baixa renda.

Descentralização e expansão regional



Segundo o MinC, um dos principais motores para o salto no número de propostas em 2026 foi a implementação de ações especiais e editais regionais, a exemplo do Rouanet Norte, Nordeste e Centro-Oeste e do programa Rouanet nas Favelas, combinados com capacitações técnicas presenciais e remotas promovidas pelo governo.

Como reflexo dessas iniciativas, as regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste somaram conjuntamente 7.238 propostas, o que representou uma forte expansão de 54,5% na comparação com 2024.

Em termos absolutos, o panorama nacional de submissões ficou distribuído da seguinte forma: