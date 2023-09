10 restaurantes em São Paulo para experimentar sobremesas fora do tradicional

Antes de terminar um almoço ou jantar, o ritual só está completo após uma sobremesa. Há aqueles que gostam de doces mais tradicionais, como petit gâteau e brownie, mas há aqueles que optam por combinações diferentes e inusitadas. Pode ser um cake de tofu, ou um doce tipicamente italiano, mas pouco servido no Brasil.

Casual EXAME selecionou dez restaurantes em São Paulo para você que é aquele que gosta de experimentar sabores fora do tradicional. Confira!

Atsui

Pertencente ao Grupo Nakka, o Atsui é um restaurante de culinária japonesa com foco em cozinha quente. Entre as sobremesas, experimente o arroz doce com fava de baunilha e yuzu (R$ 28).

Endereço: Rua Padre João Manuel, 1164, Jardins, São Paulo, SP

Atto

Localizado na casa que pertenceu à atriz Cacilda Becker, está o Atto, restaurante de comida moderna e afetiva comandado pela chef Luiza Hoffmann. No cardápio de sobremesas, o cacauaçu (R$ 40,80) se destaca como uma casquinha de cacau recheada com mousse aerada de cupuaçu sobre base de brownie. O sabor tem o equilíbrio perfeito entre a intensidade do chocolate, o azedinho do cupuaçu e o doce do brownie.

Endereço: Rua Pais de Araújo, 138 - Itaim Bibi, São Paulo, SP

Banana Café

Casa que marcou a noite de São Paulo nos anos 1990 e retornou em novo endereço em 2015, o Banana Café é comandado pelo chef Walter Queiroz, que tira referências da culinária franco italiana e da brasileira, ou mesmo faz encontro das duas. A sobremesa recém lançada é a tapioca recheada com beijinho de coco, calda de frutas vermelhas e maracujá, farofa doce e sorvete de vanilla (R$ 35).

Endereço: Rua Jerônimo da Veiga, 198, Itaim Bibi, São Paulo, SP

Così

O italiano contemporâneo Così serve o ciocollato (R$ 45), sobremesa que combina genoise de chocolate, mousse de chocolate belga, creme de mel de abelhas nativas, doce de leite e sorvete de chocolate de casa.

Endereço: Rua Haddock Lobo, 1589, Jardins, São Paulo, SP

Dhomus

O Dhomus é um restaurante de inspiração mediterrânea dividido em três ambiente, salão interno, externo e rooftop. No menu de sobremesas, está o carpaccio de abacaxi (R$ 28) com tartar de manga, calda de maracujá e sorbet de limão siciliano.

Endereço: Rua Amauri, 27, São Paulo, SP

IL Pastaio

Com uma produção de mais de 40 tipos de massa e 500 sfogliatelles feitas à mão todo mês, o IL Pastaio é uma rotisserie instalada desde a década de 1970 na Alameda Santos, paralela à Paulista. A sfogliatelle (R$ 16) é um doce típico napolitano, que consiste em uma massa folhada feita à mão com recheio de ricota e frutas cristalizadas.

Endereço: Alameda Santos, 44, Cerqueira César, São Paulo, SP

Luce

Em suas duas unidades, o restaurante Luce apresenta gastronomia italiana moderna. Para adoçar o paladar, experimente o Sticky Toffee Pudding (R$ 45), a combinação de bolo de tâmaras, gelato de vanilla e calda de caramelo, finalizado com honeycomb.

Endereço: Rua Oscar Freire 45, Jardim Paulista, São Paulo, SP

Mauli Bowls

Sob o comando das empresárias Gabriela Pugliesi, Marcella Minelli, Giovanna Ruman, Mariana Bunemer e Isabela Nahas, o Mauli Bowls traz o conceito de alimentação saudável, sem abrir mão do prazer de comer. Entre as sobremesas, está a torta tahine (R$ 39) com brigadeiro e caramelo, adoçada com melado de cana.

Endereço: Rua Salvador Cardoso, 51, Itaim Bibi, São Paulo, SP

Nakka

Idealizado pelos sócios Roberto Nakamori e Rodrigo Rossi Nakamori, pai e filho, respectivamente, o Nakka tem como proposta conciliar a culinária japonesa tradicional e contemporânea. De sobremesa, não deixe de provar o cake de tofu com calda de goiaba fresca (R$ 28).

Endereço: Rua Pedroso Alvarenga, 890, Itaim Bibi, São Paulo, SP

Nica Café

O Nica Café oferece opções desde a manhã até o começo da noite, além do brunch aos sábados e domingos, servido no rooftop. Além dos itens de pâtisserie, apresenta receitas feitas com ingredientes típicos do Nordeste, vindos semanalmente de Recife, como o bolo de rolo (R$ 35), que combina creme de goiabada enrolado em massa de bolo acompanhado de pétalas de goiaba e creme azedo.

Endereço: Alameda Lorena, 1784, Jardim Paulista, São Paulo, SP