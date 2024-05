Os melhores restaurantes de Belo Horizonte segundo o ranking EXAME Casual 2024

Dos 100 Melhores Restaurantes do Brasil, eleitos por Casual EXAME em 2024, oito estão em Belo Horizonte. A capital mineira reúne representantes da boa gastronomia e o que há de melhor da arte culinária. A seleção dos estabelecimentos foi feita por um júri formado por 72 renomados críticos e influenciadores de todo o país (veja a lista no final deste conteúdo).

Cada especialista apontou dez restaurantes de sua preferência, sem ordem de importância. Todos os votos foram compilados e organizados nesta lista. Em caso de empate, a organização foi feita por ordem alfabética. É um guia para você, leitor, conhecer o que há de melhor no país. A lista também reconhece o trabalho de toda a cadeia, dos chefs, aos garçons e empresários.

Pacato (BH)

O chef Caio Soter conta uma história que apresenta o Queijo Minas Artesanal, seus ingredientes físicos: sal, pingo, coalho e leite, e metafísicos, como o tempo, a tradição e a diversidade. O menu degustação, composto por oito etapas e custando 330,60 reais, apresenta entradas como queijo de porco com picles de mamão verde e gel de limão, seguido por pratos como leitão caipira, aligot de raízes e molho de doce de leite fermentado com cachaça. No menu à la carte, encontramos algumas dessas criações, assim como outras igualmente interessantes, como o Wellington de porco, servido com purê de abóbora, quiabo tostado e molho de porco, ao preço de 129,60 reais.

Serviço: Rua Rio de Janeiro, 2735, Lourdes, Belo Horizonte. Quarta a sábado das 12h às 16h; e 19h às 23h. Domingo das 12h às 16h.

Glouton (BH)

Antes do mineiro Leonardo Paixão se dedicar inteiramente à gastronomia, ele exerceu a profissão de médico por dois anos, com uma infinidade de plantões em hospitais. Quando conseguiu o dinheiro necessário, foi para a França estudar a arte culinária. De volta à Belo Horizonte, trouxe na bagagem a experiência de ter estagiado na cozinha de três dos maiores chefs franceses, Joël Robuchon, Pierre Gagnaire e Nicolas Magie.

Há mais de uma década abriu o aclamado Glouton, que traz ingredientes locais, com toques da cozinha clássica. O menu degustação (400 reais) é um passeio que mostra toda a experiência do chef, como na leitoa, servida com farofa de frutas e laranja.

Serviço: Rua Bárbara Heliodora, 59, Lourdes, Belo Horizonte. Abre de segunda a quinta das 19h às 23h; sábado e domingo das 19h às 23h30.

Cozinha Tupis (BH)

Cozinha Tupis. (Cozinha Tupis/Divulgação)

Com a chegada dos novos empreendimentos, o Mercado Novo, no centro de Belo Horizonte, ganhou diversos outros inquilinos, um mais moderninho que o outro, e virou um dos destinos mais descolados da cidade. Comandado pelo chef Henrique Gilberto, o Cozinha Tupis tem menu é sazonal, mas sempre passa pelos sete temas de pesquisa da casa, apresentando a cada tempo da degustação respectivamente: conservas de balcão, brasas, frituras, caldos, miúdos, chapas e feiras. Experimente a dobradinha (47 reais), e o repolho cozido, recheado com joelho de porco com banana da terra, ovo cozido e abóbora (56 reais).

Serviço: Mercado Novo, Avenida Olegário Maciel, 742, LJ 2161, Centro, Belo Horizonte. Abre de terça a sábado no almoço e jantar. No período da tarde, a partir das 15h, funciona como 'portinha', com cardápio mais enxuto. No domingo abre a partir das 11h30 e vai até 16h.

Florestal (BH)

O nome do estabelecimento, mais um da chef Bruna Martins, não se deve só ao bairro no qual ele está localizado, Floresta, em Belo Horizonte. Tem ainda a praça na qual fica o restaurante, sombreada por enormes paineiras, e as mais de 100 plantas que decoram o empreendimento. E faltou falar que os vegetais e as plantas não são meros coadjuvantes no cardápio. Boa parte da graça da salada de lula, por exemplo, se deve ao picles de beterraba – a entrada também leva queijo de cabra e molho pesto (55 reais). Um dos pratos principais mais pedidos é a macarronada oriental com cogumelos, acompanhada de kimchi e sanduichinhos de berinjela à milanesa (119 reais).

Serviço: Avenida Assis Chateaubriand, 176, Floresta, Belo Horizonte. Quartas e quintas das 18h às 23h, sexta-feira das 12h às 15h30 e das 18h às 23h, sábado das 12h às 23h e domingo das 12h às 18h.

Xapuri (BH)

É do fogão à lenha que saem as receitas generosas para duas pessoas (ou bem mais), como carne de panela, “costelinha de sinhá” e lombo assado. Elas vêm guarnecidas de arroz e acompanhamentos dignos das fazendas mineiras. E dificilmente sua conta passará dos 120 reais. Só que a proposta de retirar os clientes da rotina vai além dos pratos recheados de memórias afetivas e também se reflete na decoração rústica do restaurante. Na verdade, o Xapuri nem parece localizado em Belo Horizonte (MG) e essa viagem é mais um dos segredos do sucesso dos últimos 30 e poucos anos.

Serviço: Rua Mandacarú, 260, Trevo, Belo Horizonte. De terça a sábado das 11h às 22h, domingo das 11h às 17h.

Birosca s2 (BH)

Na ativa há mais de uma década, o estabelecimento da chef Bruna Martins se converteu em um dos destinos mais disputados no bairro de Santa Tereza, em Belo Horizonte. Honra a tradição botequeira da cidade do início ao fim do cardápio. Tome, como exemplo, o bolinho de pirão de rabada com maionese de agrião (42 reais) ou o “franguin à passarin”, incrementado com goiabada fermentada e coalhada de fígado (46 reais). Tem até strudel de jiló com cebola caramelizada, mousse de fígado e queijo azul (42 reais). Entre os pratos principais, o empadão de pato (76 reais) e o cupim da casa (129 reais) dividem as preferências.

Serviço: Rua Silvianópolis, 483, Santa Tereza, Belo Horizonte. De quarta a sexta-feira das 18h às 23h, sábado das 12h às 23h e domingo das 12h às 16h.

Per Lui (BH)

A casa na capital mineira acaba de completar dois anos. Sob comando do chef Yves Saliba, saem da cozinha apenas os oito pratos do menu degustação (R$ 260), que é atualizado a cada três meses. A grande inspiração para a criação dos pratos são as viagens feitas por Saliba e seu sócio e Victor Hugo Barcelos.

Serviço: R. Muzambinho, 608 – Serra, Belo Horizonte – MG. De quarta-feira a sábado das 19h à 00h.

Ninita (BH)

“Italineiro, mireiniano”, é como o chef Léo Paixão define sua cozinha no Ninita, uma fusão das culinárias italiana e mineira. O nome da casa é uma homenagem à bisavó de Paixão, Amasília Panaim Matta-Machado, que também era cozinheira e confeiteira. Espere do menu pratos como a Polenta cremosa de queijo do meia cura, pinga e frita de galinha com quiabo e ora-pro-nobis R$ 89, Linguini carbonara com porchetta na brasa R$ 95. Dos doces destaques para a Panna cotta de Iogurte, doce de leite, calda de café, farofa de amendoim R$ 43 e o Tiramisù de bom bocado da bivó Ninita com creme de queijo Canastra e chocolate R$ 43.

Serviço: Rua Bárbara Heliodora 71, Lourdes, Belo Horizonte, Mg. ​Segunda-feira Das 18h às 22h, terça-feira a sábado das 12h às 17h e das 18 às 23h. Domingo das 12h às 17h.

Os 100 melhores restaurantes do Brasil

Na lista completa escolhida pelo júri da Casual EXAME estão estabelecimentos em 15 cidades

1 Lasai Rio de Janeiro 2 Origem Salvador 3 A Casa do Porco São Paulo 4 Oteque Rio de Janeiro 5 Maní São Paulo 6 Nelita São Paulo 7 Manga Salvador 8 Evvai São Paulo 9 Fame Osteria São Paulo 10 Manu Curitiba 11 Notiê São Paulo 11 Pacato Belo Horizonte 11 Ping Yang São Paulo 14 Mocotó São Paulo 14 Ocyá Rio de Janeiro 16 Glouton Belo Horizonte 16 Metzi São Paulo 16 Tuju São Paulo 19 Cozinha Tupis Belo Horizonte 19 Murakami São Paulo 19 Picchi São Paulo 22 Cepa São Paulo 22 Shihoma Pasta Fresca São Paulo 24 Aiô São Paulo 24 Cais São Paulo 26 Cala del Tanit São Paulo 26 Goya Zushi São Paulo 28 Igor Curitiba 29 Asu Curitiba 30 Banzeiro São Paulo/Manaus 30 Capincho Porto Alegre 32 D.O.M São Paulo 33 Dona Mariquita Salvador 34 Oro Rio de Janeiro 34 Taberna Japonesa

Quina do Futuro Recife 34 Tragaluz Tiradentes-MG 37 Arvo Recife 37 Fasano São Paulo 37 Florestal Belo Horizonte 40 Haru Rio de Janeiro 40 Lilia Rio de Janeiro 42 Ori Salvador 42 Toto Rio de Janeiro 44 Valle Rústico Garibaldi-RS 44 Xapuri Belo Horizonte 46 Birosca Belo Horizonte 46 Ca-Já Recife 46 Casa 201 Rio de Janeiro 49 Charco São Paulo 50 Corrutela São Paulo 50 Hai Yo Curitiba 50 Imakay São Paulo 50 Kanoe São Paulo 54 Kan Suke São Paulo 55 Kazuo São Paulo 55 Komah São Paulo 57 K.sa Curitiba 57 Kuro São Paulo 59 Mee Rio de Janeiro 59 Mesa do Lado Rio de Janeiro 61 Osso São Paulo 62 Per Lui Belo Horizonte 62 Sult Rio de Janeiro 64 Tanit São Paulo 64 Tiara Rio de Janeiro 66 Tordesilhas São Paulo 66 Aizomê São Paulo 68 Altar Cozinha

Ancestral São Paulo 68 Amado Salvador 68 Ama.zo São Paulo 71 Angá Petrópolis-RJ 72 Animus São Paulo 73 Arturito São Paulo 74 Babbo Osteria Rio de Janeiro 74 Barú Marisquería São Paulo 74 Borgo Mooca São Paulo 77 Carlota São Paulo 78 Caxiri Manaus 79 Chez Claude São Paulo/Rio de Janeiro 79 Chiwake Recife 81 Cipriani Rio de Janeiro 81 Cora São Paulo 83 Cuia São Paulo 84 Daimu Porto Alegre 84 Feér Curitiba 84 Fujii Curitiba 87 Koral Rio de Janeiro 88 La Villa Tiradentes-MG 89 Tangará Jean-Georges São Paulo 90 Makoto San São Paulo 90 Ninita Belo Horizonte 92 Madê Santos-SP 92 Oseille Rio de Janeiro 94 Président São Paulo 94 Cozinha 212 São Paulo 96 Rudä Rio de Janeiro 97 San Omakase Rio de Janeiro 98 Mahalo Cozinha Criativa Cuiabá 99 Remanso do Peixe Belém 100 Tarso Restaurante Brasília

Júri: Aline Gonçalves (jornalista), Ana Carolina Lembo (@dopaoaocaviar), André Bezerra (Duo Gourmet), Andrea D‘Egmont (jornalista), Arnaldo Lorençato (Veja SP), Bárbara Browne (@mesadividida), Benício Siqueira (revista Deguste), Bruno Albertim (@brunoalbertim), Bruno Calixto (jornalista), Carolina Daher (revista Encontro), Caroline Grimm (@carolinegrimm), Cecilia Padilha (@yeswecook), Celina Aquino (jornal Estado de Minas), Cris Beltrão (Veja Rio), Daniel Salles (jornalista), Daniela Filomeno (CNN Viagem & Gastronomia), Danielle Dalla Valle Machado (Bom Gourmet), Diego Fabris (Wine Locals), Diogo Carvalho (Destemperados), Edi Souza (Folha de Pernambuco), Eduardo Milan (revista Adega), Felipe Almeida (@almeida1984), Fernando Liberato (@serialgrillerofc), Flavia Schiochet (jornalista), Françoise Terzian (@prazerices), Gabrielli Menezes (jornalista), Georgia Guzzo (@eatingcuritiba), Gilson Garrett Jr. (EXAME), Gisele Vitoria (Robb Report), Gui Torres (@siteguitorres), Isabela Lapa (@coisasdemineiro), Isabelle Moreira Lima (revista Gama), Ivan Padilla (EXAME), Izakeline Ribeiro (@saboresdacidade), João Grinspum Ferraz (Casa do Carbonara), José Luiz Soares (@dopaoaocaviar), Josimar Melo (Sabor & Arte e Folha de S.Paulo), Julia Frischtak (Cellar Vinhos), Júlia Storch (EXAME), Juliana Andrade (@viver_para_comer), Junior Ferraro (Azul), Jussara Voss (Gazeta do Povo), Kike Martins (revista 29horas), Liana Sabo (Correio Braziliense), Lili Almeida (@cheflilialmeida), Lorena Martins (O Tempo), Luciana Barbo (jornalista), Luciana Fróes (O Globo), Luiza Fecarotta (CBN), Marcel Miwa (Guia dos Vinhos), Marcelo Katsuki (Folha de S.Paulo), Maria Eduarda Vétere (You Must Go), Maria Helena Esteban (Revista Estação Zona Sul), Mariah Luz (@oquefazercuritiba), Mariella Lazaretti (Prazeres da Mesa), Marília Miragaia (Folha de S.Paulo), Nani Rodrigues (@nanirodrigues), Nide Lins (@nidelins), Patricia Ferraz (Rádio Eldorado), Paula Theotonio (jornal Correio), Rafael Tonon (Eater), Renata Araújo (You Must Go), Ricardo Castilho (Prazeres da Mesa), Roberta Malta (jornalista), Roberto Hirth (@robertohirth), Ronaldo Jacobina (Correio),Rosa Moraes (The World’s 50 Best Restaurants), Saulo Yassuda (Veja SP), Tavinho Furtado (@maiorviagem), Tereza Carvalho (@proveieaprovei), Tina Bini (CNN Viagem & Gastronomia) e Vanessa Lins (Folha de Pernambuco).