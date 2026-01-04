Restaurantes com espaço e menu kids para as férias escolares

As férias escolares trazem a oportunidade para desacelerar da rotina e aproveitar momentos leves em família — e isso inclui descobrir novos restaurantes que acolhem bem as crianças. Em São Paulo, há opções que vão além do cardápio: espaços lúdicos, áreas ao ar livre e menus pensados para agradar tanto os pequenos quanto os adultos.

Confira um roteiro com endereços que fazem das refeições uma experiência divertida, saborosa e tranquila, ideal para quem quer curtir as férias sem abdicar da boa comida e da praticidade.

Da Mooca Pizza Shop

Da Mooca Pizza Shop: clássica pizza Marguerita (Daniel Cancini/Divulgação)

Com estilo romano e fatias generosas servidas direto no balcão, a Da Mooca Pizza Shop conquistou fãs com sua massa de longa fermentação, mais alta e em formato retangular. Entre os destaques do menu estão a clássica pizza Marguerita (R$ 15, a fatia) — com molho de tomate, muçarela, azeite de oliva e manjericão —, e a Calabresa (R$ 15, a fatia), com molho de tomate, calabresa ralada, cebola e orégano. Para adoçar, a favorita da criançada: pizza de Creme de Avelã e pistache (R$ 15, a fatia).

Serviço: Rua Fradique Coutinho, 154 - Pinheiros, São Paulo/SP - Fone: (11) 3062-0422 | Horário de funcionamento: domingo e segunda das 16h às 22h, terça a quinta das 12h às 22h, sexta e sábado das 12h às 23h | @damoocapizzashop

Lanchonete da Cidade

Referência em sanduíches na capital paulista desde 2004, a Lanchonete da Cidade dá início a uma nova fase. A partir do mote “mais lanchonete do que nunca”, ela traz visual repaginado e pratos inéditos. Um dos destaques do menu é o novo Club Paulistano (R$ 67) com frango defumado, bacon, alface, tomate, mostarda dijon e maionese da casa, acompanhado de fritas. Para a criançada, há sugestões como o Bolinho de Chuva (R$ 25), assado e servido com açúcar e canela e a Groselha (R$ 20), uma versão da casa da pink lemonade com limão siciliano.

Serviço: 3 unidades + Avenida Higienópolis, 618 - Santa Cecília, São Paulo/SP | Horário de funcionamento: segunda a sábado das 12h às 23h, domingo das 12h às 22h | @lanchonetedacidade

Walnuts

A Walnuts é uma sorveteria artesanal fundada por quatro amigos de infância apaixonados por sorvete. Por lá, a produção é diária e feita na própria cozinha, com ingredientes naturais e sabores criativos que carregam memórias afetivas. Para a criançada, as sugestões são a Waltella, feita com pasta de avelã caseira e natural, Brigadeiro e Flocos de Cookies com Caramelo (a partir de R$ 15).

Serviço: Rua Luís Góis, 1607 – Vila Clementino, São Paulo/SP | Horário de funcionamento: todos os dias das 12h às 19h30 | @walnutssorvetes

Hospedaria

Hospedaria: Grelhadinho Paulistano Fraldinha (Mário Rodrigues/Divulgação)

O restaurante do chef Fellipe Zanuto se dedica a homenagear a culinária paulistana, trazendo receitas clássicas do dia-a-dia com um toque autoral. Há uma seção do menu batizada de “Para os nossos netinhos”, na qual é possível encontrar pratos kids, como o filé de frango com arroz e fritas (R$ 39) e o macarrão na manteiga ou no sugo (R$ 39). Para os adultos, sugestões como a Fraldinha (R$ 119), que acompanha arroz biro-biro, farofa de milho com bacon, vinagrete de feira e maionese de batata.

Serviço: Mooca: Rua Borges de Figueiredo, 82 - Mooca - São Paulo/SP | Fone: (11) 2291-5629 | Horário de funcionamento: segunda das 12h às 15h, terça a quinta das 12h às 15h e 18h às 22h, sexta e sábado das 12h às 22h30, domingo das 12h às 17h. Itaim Bibi: Rua Clodomiro Amazonas, 216 - Itaim Bibi - São Paulo/SP | Fone: (11) 3168-7291 | Horário de funcionamento: segunda das 12h às 15h, terça a quinta das 12h às 15h e 17h às 22h, sexta e sábado das 12h às 22h30, domingo das 12h às 17h | @hospedariasp

NOU

As três unidades do restaurante têm cardápio eclético, com opções para diferentes ocasiões — de um almoço descompromissado a um jantar mais especial. A unidade de Higienópolis atrai também famílias, já que possui uma brinquedoteca para distrair os pequenos. Há ainda um Menu Kids (R$ 43), no qual se escolhe entre carne, frango e peixe, além de acompanhamentos como arroz, batata frita, purê de batata e massa ao sugo. Para os adultos, sugestões como o Confit de Pato ao vinho do porto com purê de mandioquinha e figo assado com presunto parma e gorgonzola (R$ 98).

Serviço: Rua Armando A. Penteado, 12 - Higienópolis - São Paulo/SP - Fone (11) 3562-8003 | Horário de funcionamento: domingo a quinta das 12h às 23h, sexta e sábado das 12h à 0h | http://www.nou.com.br | @nourestaurante

Nouzin

A casa faz parte do grupo NOU e é dedicada ao brunch, com opções servidas o dia todo — incluindo pratos para um almoço mais leve. Instalada em um espaçoso imóvel, tem área externa arborizada e com espaço kids, com brinquedos à moda antiga. O menu traz boas pedidas para os pequenos, como o Filézinho de Salmão (R$ 38) e o Filé Mignon a Milanesa (R$ 38), ambos acompanhados de arroz e batata frita.

Serviço: Rua Padre Carvalho, 204 - Pinheiros - São Paulo/SP - Fone: (11) 3816-0210 ou Whatsapp: (11) 97504-2201 | Horário de funcionamento: segunda a domingo das 8h às 19h | nouzin.com.br | @nouzincafe