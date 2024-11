TRT-SP leiloa 150 imóveis e 40 veículos em dezembro com até 80% de desconto

O Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, com sede em São Paulo, leiloará em todo o estado 150 imóveis (casas, apartamentos, terrenos, salas e galpões comerciais) e 40 veículos, nos próximos dias 3 e 5 de dezembro. Os descontos poderão chegar a 80% do valor da avaliação inicial, com possibilidade de entrada de 25% e parcelamento em até 30 vezes, conforme a descrição de cada lote. Além de imóveis, serão leiloados maquinários industriais, itens de informática, vestuário, equipamentos hospitalares e móveis.

Os lances devem ser feitos virtualmente, a partir das 10h, nas respectivas datas, pelo site da Ribeiro Leilões. “Este leilão do TRT-SP representa uma excelente oportunidade para quem busca fazer um bom investimento. Com descontos que podem chegar a 80% do valor de avaliação, tanto pessoas físicas quanto jurídicas podem adquirir bens de qualidade, através de um processo totalmente transparente e seguro. O importante é que os interessados façam seu cadastro no site com antecedência e analisem os lotes disponíveis para fazer a melhor escolha”, explica Celso Ribeiro, leiloeiro oficial da Ribeiro Leilões.

Imóveis em destaque

Entre os destaques do leilão virtual, que ocorrerá no dia 3 de dezembro, está o conjunto 21, localizado no 2º andar do tradicional Edifício Maria Christina, na avenida Brigadeiro Faria Lima, em São Paulo (lote 12). Com 106,95 m² de área útil e 147,7 m² de área total, o imóvel tem lance mínimo de R$ 570.000,00.

Outro imóvel em São Bernardo do Campo (lote 29) é um apartamento de 156,8 m² de área privativa, com terraço, lavabo, sala de estar e jantar, suíte master com closet e banheiro, cozinha com copa, área de serviço, dependência de serviço e três vagas de garagem, com lance inicial de R$ 520.000,00.

Outros itens leiloados

Já no dia cinco de dezembro, em São Paulo, um dos destaques é a antiga sede da Igreja Mundial do Poder de Deus (lote 53), localizada em Santo Amaro. Construído em 2014, o prédio possui cinco pavimentos, com capacidade para 800 automóveis, 160 motos e cerca de 20 mil pessoas. Interessados podem iniciar os lances a partir de R$ 101.131.928,28.

Na Zona Oeste, em Pirituba/Parque São Domingos, um sobrado (lote 10) com área construída de 160,6 m² é oferecido por R$ 460.000,00. Além dos imóveis, o leilão oferece automóveis, motos, caminhões, reboques, maquinários e móveis.

Como participar?

Para participar do leilão, é necessário realizar cadastro no site da leiloeira, enviar a documentação exigida no edital e estar apto a dar lances. “Recomendo que os interessados estudem bem as oportunidades disponíveis, pesquisem o valor de mercado do imóvel, estado de ocupação e conservação do bem”, diz Ribeiro.

Serviço

1º Leilão: 3 de dezembro de 2024, às 10h

3 de dezembro de 2024, às 10h 2º Leilão: 5 de dezembro de 2024, às 10h