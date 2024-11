Deputada russa alerta que decisão de Biden sobre mísseis pode levar à Terceira Guerra Mundial

A deputada russa Maria Butina declarou à Agência Reuters que a administração do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, está arriscando desencadear a Terceira Guerra Mundial ao permitir que a Ucrânia utilize armamentos fabricados nos EUA para realizar ataques em território russo.

“Essa administração está tentando escalar a situação ao máximo enquanto ainda está no poder,” afirmou Butina em entrevista à agência de notícias. “Tenho grande esperança de que Donald Trump reverta essa decisão, caso ela realmente tenha sido tomada, porque estão seriamente arriscando o início de uma Terceira Guerra Mundial, o que não é do interesse de ninguém.”

A declaração aconteceu nesta segunda-feira, 18, um dia após uma reportagem da Reuters, citando fontes oficiais dos EUA, afirmar que a administração Biden autorizou a Ucrânia a utilizar armas de longo alcance para atingir alvos em território russo. O Kremlin ainda não comentou os relatos, mas especialistas apontam para uma escalada preocupante no conflito.

Reação de Putin

Em setembro, o presidente Vladimir Putin já havia alertado que qualquer aprovação ocidental para ataques desse tipo significaria “o envolvimento direto dos países da OTAN, incluindo os Estados Unidos e a Europa, na guerra na Ucrânia.” Ele reforçou que, para ataques tão profundos, seria necessário o uso da infraestrutura militar e pessoal da aliança ocidental.

No fim de outubro, Putin afirmou que o Ministério da Defesa da Rússia estava explorando diferentes formas de responder a um possível apoio da OTAN a ataques ucranianos contra território russo. Maria Butina reforçou o discurso do governo russo ao criticar a postura de Washington. “Parece que há pessoas nos Estados Unidos que não têm nada a perder ou estão tão fora da realidade que simplesmente não se importam,” afirmou a deputada, que também é conhecida por ter cumprido 15 meses de prisão nos EUA por atuar como agente russa não registrada.

Crescimento das tensões

Analistas apontam que a decisão dos EUA, caso confirmada, poderia abrir um novo capítulo na guerra na Ucrânia. Ao ampliar o alcance militar de Kiev, Washington potencialmente aumenta o risco de confrontos diretos entre a Rússia e a OTAN.

Por outro lado, defensores da medida argumentam que ela é necessária para neutralizar ataques russos e fortalecer a posição da Ucrânia nas negociações. No entanto, o apelo por uma solução diplomática ganha força entre líderes internacionais, que veem com preocupação a escalada do conflito.