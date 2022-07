Regravação de 'Blowin' in the wind', de Bob Dylan, é leiloada por R$ 10 milhões em Londres

Uma regravação da música "Blowin' in the Wind", do cantor e compositor americano Bob Dylan, foi leiloada por quase R$ 10 milhões na quinta-feira (7), em Londres. Feita no ano passado, trata-se primeira regravação da música desde o seu lançamento, em 1963.

Vendida em Ionic Original, uma nova tecnologia de audio em LP, a gravação excedeu o valor estipulado pela Christie's, casa responsável pelo leilão, que fixou o preço entre R$ 3.8 e R$ 6.5 milhões. Há somente esta unidade disponível no mundo todo.

"Eu confio e espero que isso signifique tanto para quem o adquiriu na venda excepcional da Christie's quanto para todos nós que o fizemos, e que eles cuidem como se fosse uma pintura ou qualquer outro objeto singular, um trabalho de arte", disse o músico e produtor T Bone Burnett, responsável pela regravação.

"Blowin' in the Wind" é uma das canções mais icônicas de Bob Dylan, que hoje tem 81 anos. A música faz parte do seu segundo disco, "The Freewheelin' Bob Dylan", de 1963, e chegou a entrar no Hall da Fama do Grammy em 1994.

Dez anos depois, em 2004, a revista Rolling Stone a classificou na 14ª colocação entre as "500 maiores músicas de todos os tempos".

