Real Madrid processará liga espanhola e CVC contra acordo bilionário

O Real Madrid processará civil e criminalmente o presidente da liga espanhola, Javier Tebas, e o chefe da CVC Capital Partners, Javier de Jaime Guijarro, devido à proposta de acordo de 2,7 bilhões de euros, informou o clube nesta terça-feira.

O Real Madrid também disse que iniciará uma ação legal para impedir a aprovação do acordo, que deve ser votado pelos membros da liga.

Na semana passada, a liga disse que o acordo fortaleceria seus clubes e lhes daria fundos para gastarem com novos projetos de infraestrutura e modernização, além de aumentar o quanto podem gastar com os salários dos jogadores.

Mas Real e Barcelona se opõem com firmeza ao acordo, já que este dá à CVC uma parcela de 10% dos futuros direitos de transmissão de televisão da liga.

Tebas reagiu ao comunicado com uma mensagem no Twitter na qual criticou o presidente do Real, Florentino Pérez, por usar "métodos ameaçadores".

A CVC Capital Partners não estava disponível para comentar de imediato.

Também na semana passada, o presidente do Barcelona, Joan Laporta, disse que o acordo é como "hipotecar os direitos dos clubes pelo próximo meio século" e que o rejeitaria, embora o contrato teria ajudado a aliviar os problemas financeiros dos catalães e lhes permitido renovar com Lionel Messi, que deixou o time.