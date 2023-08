Range Rover inaugura espaço de experiências em São Paulo

Para além da garagem, a Jaguar Land Rover traz ao Brasil a Range Rover House. Em uma casa de alto padrão no Alto de Pinheiros, em São Paulo, o espaço vai oferecer experiências imersivas com a Range Rover, como test drive com todos os veículos da marca, curadoria e personalização de veículos SV Bespoke, ativações de marcas de luxo e experiências gastronômicas.

O espaço foi pensado para oferecer uma verdadeira imersão no luxo moderno. Os detalhes estão em diversos pontos, desde o atendimento personalizado, os móveis de alto padrão posicionados pela casa, assim como o Range Rover posicionado no coração da casa.

No local também será celebrado o lançamento do serviço SV Bespoke Commissioning no Brasil. O serviço especializado vai oferecer aos clientes a possibilidade de personalização dos modelos Range Rover Autobiography e SV. Com interação direta de engenheiros e especialistas globais, apresenta uma vasta gama de materiais e acabamentos internos e externos, seguindo um processo de criação abrangente de sete etapas que considera cores, temas, opções exclusivas SV, materiais, folheados e acabamentos e personalizações.

"A Range Rover House é uma iniciativa que leva o atendimento aos clientes da marca a um novo patamar, oferecendo uma verdadeira experiência de luxo moderno. A marca apresentou o conceito da Range Rover House em outros lugares do mundo, como Saint-Tropez, na França, na vila de Radlett, em Londres e foi um verdadeiro sucesso. Diante disso, decidimos trazer essa experiência aos nossos clientes em São Paulo, um dos maiores redutos de luxo moderno do país", diz Paulo Manzano, diretor de marketing da JLR.

O espaço ficará em São Paulo até 3 de setembro.

Range Rover House

Desde 2022, a Range Rover House expandiu sua presença global, com pop-ups íntimos e luxuosos espalhados em quatro continentes, incluindo o resort alpino italiano de Courmayeur, no sopé do Mont Blanc, uma residência privada com vista para o Porto de Sydney e, mais recentemente, o luxuoso Cap D'Antibes, na Riviera Francesa, durante julho de 2023.

A Range Rover House também foi o local escolhido para a estreia global do Range Rover Sport SV EDITION ONE, apresentando o novo carro para mil clientes em Dubai, Tóquio, Frankfurt, Miami, Londres, Cheshire e Los Angeles.

Com todos os veículos reservados antes de sua revelação global em maio, os clientes tiveram a oportunidade de finalizar sua especificação do Range Rover Sport SV EDITION ONE e aprender mais sobre suas tecnologias pioneiras no mundo, enquanto estão totalmente imersos na filosofia de design moderna do Range Rover.

Novo Range Rover

O Novo Range Rover é caracterizado por três linhas que podem traçar suas origens através das gerações. A frente é confiante, aprimorada por seu gráfico de grade mais profundo e faróis interseccionais. O design do farol de LED Digital tem uma qualidade semelhante a uma joia, pois a luz reflete e refrata as luzes diurnas. Os faróis de neblina dianteiros, radares dianteiros e sensores de estacionamento estão todos escondidos dentro da abertura inferior, que é descrita por um gráfico horizontal claro no cromo de cetim, para uma aparência limpa e elegante.

A traseira é talvez a vista mais impressionante e moderna do novo Range Rover. Ele incorpora todos os elementos em nossa filosofia modernista com uma linha de característica única e nítida que distribui a luz em todos os cantos do veículo. A traseira é definida por lanternas verticais envoltas em um único painel Gloss Black. Eles foram trabalhados com uma seção horizontal que integra as outras luzes funcionais e define a largura do veículo. A precisão aqui foi fundamental para o sucesso do design e a forma como as luzes traseiras são integradas com a forma geral do veículo se tornará uma assinatura do Range Rover.