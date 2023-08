Caju Amigo: 6 bares em São Paulo para provar o drinque paulistano

O Caju Amigo é, possivelmente, o mais paulistano de todos os coquetéis. A bebida foi criada pelo barman Guilhermino Ribeiro dos Santos, do extinto bar Pandoro. Quando inventou a mistura, em 1974, à base de caju e vodca, a bebida ainda não tinha nome, que nasceu de tanto pedirem "vê um caju, amigo". O drinque ganhou tanta notoriedade que virou tradição em diversos bares da capital paulista, que oferecem releituras do clássico.

Pensando nisso, confira seis bares que servem Caju Amigo em São Paulo.

Bar Brahma

O Bar Brahma, localizado na esquina mais famosa de São Paulo, Av. Ipiranga com a São João, com mais de 70 anos de história, reúne diversos clássicos no cardápio e na carta de drinques. Dentre eles o Caju Amigo, que é preparado com vodca ou gim, suco fresco de caju, caju em compota e fresco e açúcar (R$ 36).

Endereço: Av. São João, 677 – Centro. Telefone: (11) 5199-2150

Riviera Bar

Já no Riviera Bar, localizado na Av Paulista com a Consolação e famoso por funcionar não ter horário de encerramento, os clientes podem encontrar a releitura do Caju Amigo, preparado com cachaça, cajuína orgânica, limão e compota de caju (R$ 35).

Endereço: Avenida Paulista, 2.584. WhatsApp: (11) 94746-1951. Horário de funcionamento: 24 horas

Salve Jorge

O bar Salve Jorge, da unidade da Vila Madalena oferece a versão do drinque Caju Amigo feito com vodca nacional, calda de caju, suco de limão tahiti, suco de caju e hortelã (R$ 44).

Rua Aspicuelta, 544 - Vila Madalena. Horário de funcionamento? Terça, Quarta e Quinta: 17 - 01h | Sexta: 17 - 02h | Sábado e Feriado: 12 - 02h | Domingo: 12 - 01h. WhatsApp / Tel: (11) 98835-9084.

O Pasquim Bar

Com unidades na Vila Madalena, Casa Verde e no Mercado Municipal de São Paulo, O Pasquim Bar e Prosa, apresenta cardápio com comidas de boteco, chopp sempre gelado e drinques, como a versão do clássico Caju Amigo (R$32,90) com Cachaça Ypióca com infusão cítrica, caju fresco, compota de caju e suco de limão siciliano.

Vila Madalena: R. Aspicuelta,524 - Vila Madalena - Das 11h30 até o último cliente; Zona Norte: Av. Braz Leme,89 - Casa Verde - Das 11h30 até o último cliente; Mercadão SP: R. Cantareira,306 - Centro - De segunda a sábado, das 8h às 18h; domingo, das 8h às 16h; Reservas: (11) 99919-7767 ou no Instagram @opasquimbar

Bar Desembargador

Na esquina entre as ruas Desembargador do Vale e Tucuna, no bairro das Perdizes, está o Bar Desembargador que acaba de completar 14 anos. Por lá os frequentadores podem escolher ficar entre o salão com decoração retrô, nas mesas ao ar livre dispostas na calçada, ou no balcão virado para a rua onde o bartender Clayton Azevedo prepara seus drinques autorais e clássicos, como Caju Amigo preparado com vodca, um caju em calda, suco de caju, xarope de caju em calda e limão siciliano.

Rua Desembargador do Vale, 253-Perdizes. (11) 98999-7652

APTK Spirits

A APTK Spirits, renomada marca paulistana de destilados premium, lança o primeiro Caju Amigo engarrafado do mercado e criado em parceria com o premiado bartender Ale D'Agostino. Além da garrafa, é possível experimentar o drink na loja do CJ Shops.

Rua Haddock Lobo, 1626 (CJ Shops), Cerqueira César, tel. e WhatsApp 98286-5633. Das 11h até 22h (domingo até 20h).