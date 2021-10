Quem são e o que procuram os brasileiros na Black Friday?

Na primeira Black Friday já em clima de pós-pandemia, o brasileiro deve concentrar seus esforços de busca e suas economias na antecipação de compra dos presentes de Natal, em viagens curtas e em itens relacionados à gastronomia. As mulheres são as mais interessadas em aproveitar as promoções do período mas, quando o assunto são viagens mais longas (ainda dentro do país), home office e games, são os homens que não veem a hora de clicar em "confirmar compra".

Analisando dados anônimos de milhares de usuários brasileiros na internet, a empresa de solução em big data Navegg desenhou várias personas para ajudar o mercado a entender quem são e o que procuram os brasileiros nesta Black Friday. A principal delas diz respeito justamente às pessoas que buscam por compras de Natal - a maior parte do público são mulheres (71%) que procuram por cosméticos, vestuário infantil e produtos da Samsung.

Em segundo lugar, vem o grupo que tem interesse por viagens curtas - em geral, dentro do mesmo estado de residência da pessoa ou, no máximo, para um estado vizinho. Com um certo equilíbrio entre os gêneros (52% de mulheres X 48% de homens) e prevalência nas classes mais altas (62%), os usuários que se encaixam nessa persona têm procurado bastante por "aluguel de casa por temporada", "passagens terrestres" e por "malas de viagem".

Composta por usuários que curtem cozinhar e que buscam comprar itens relacionados a esse

hobby, a persona da Gastronomia representa predominantemente as mulheres (74%) de classes sociais média e baixa (53%), que buscam, principalmente, por produtos de cama, mesa e banho, móveis para a sala de jantar e produtos orgânicos. Neste grupo, a marca Tramontina se destaca entre as preferência do público.

Mas e os homens?

Entre as 12 personas desenhadas pela Navegg, os homens são maioria apenas entre os gamers (60%) e os interessados no turismo nacional (53%), que compreende viagens mais longas, para qualquer ponto do país. Ambas as personas são dominadas pelas classes mais altas. Entre os gamers, "Star Wars", "Microsoft Xbox", "Jogos de RPG" e "Disney e Pixar" são as marcas de maior afinidade com o público, enquanto entre os viajantes nacionais, "hospedagem", "parques de diversão", "Vichy" e "Havaianas" estão entre as principais afinidades.