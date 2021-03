Qual é o cão mais popular? Buldogue francês luta contra labrador por isso

Os buldogues franceses estão prestes a encerrar o reinado de três décadas dos labradores como cães mais populares dos Estados Unidos, afirmou o American Kennel Club nesta terça-feira (16).

Os cachorros de cara chata comumente chamados de "franceses" saltaram no ano passado do quarto para o segundo lugar no ranking de cães mais populares do clube.

Os cães fofos com orelhas do estilo morcego levaram os pastores alemães do segundo lugar - uma posição que ocupavam desde 2009 - para a terceira posição.

Os franceses também ultrapassaram os golden retrievers. O labrador é a raça pura mais popular da América em 2020 pelo 30º ano consecutivo, com base em registros.

Mas o American Kennel Club disse que é apenas uma questão de tempo até que os buldogues franceses assumam a liderança da lista em termos de popularidade.

"O lúdico e adaptável (cão) francês se tornou cada vez mais popular na última década e não mostra sinais de desaceleração", anunciou a secretária-executiva Gina DiNardo em um comunicado à imprensa.

"Eles parecem prestes a encerrar o reinado dos labradores", acrescentou.

A popularidade dos buldogues franceses, que normalmente têm apenas 30 centímetros de altura e pesam menos de 12 kg, aumentou em parte por causa das celebridades.

No mês passado, os dois buldogues franceses da cantora Lady Gaga foram roubados por assaltantes armados em Los Angeles antes de serem encontrados depois que ela ofereceu US$ 500.000 para que voltassem de forma segura.

A lista do American Kennel Club não inclui raças mistas.