O Aeroporto Internacional de Hamad, em Doha, no Catar, foi escolhido como o melhor do mundo em 2024. Viajantes de mais de cem nacionalidades foram entrevistados pela consultoria Skytrax para determinar quais são os melhores aeroportos do mundo.

Esta é a terceira vez em que o aeroporto do Catar ocupa a primeira posição, após conquistá-la em 2021 e 2022. No ano passado, o primeiro lugar foi para o Aeroporto Changi, em Singapura, que hoje está em segundo.

Em terceiro lugar na classificação geral, ficou o Aeroporto Internacional de Incheon, na Coreia do Sul. O ranking se baseia em questionários enviados a viajantes entre agosto de 2023 e março de 2024.

O aeroporto considerado mais limpo é o Aeroporto Internacional de Tóquio, que processou 70 milhões de passageiros no ano passado. Já o prêmio de melhor staff foi para o Aeroporto Internacional de Narita, também em Tóquio.

Também nas dez primeiras colocações estão ainda os aeroportos de Paris, Dubai, Munique, Zurique e Istambul. Nove dos vinte primeiros colocados estão localizados na Europa, incluindo os aeroportos de Viena e de Madri. Outros sete estão na Ásia.

Na América do Sul, o melhor aeroporto eleito foi o Aeroporto Internacional de El Dorado, em Bogotá, na Colômbia.

Os melhores aeroportos do mundo, segundo ranking