O plano do Catar para acelerar startups: US$ 100 milhões em investimentos

Catar revelou seu programa de investimento em startups recentemente na Web Summit por meio de seu banco de desenvolvimento. O programa tem como objetivo atrair empresas de tecnologia em estágio inicial e de crescimento que buscam estabelecer ou expandir operações dentro do país. O "Programa de Investimento em Startups do Catar", é apoiado por um fundo de US$ 100 milhões gerenciado pelo Banco de Desenvolvimento do Catar (QDB), segundo informações do site TechCrunch.

Em comunicado, o QDB revelou que o programa oferecerá financiamento de até US$ 500.000 para startups em estágio inicial que buscam estabelecer uma presença no Catar e até US$ 5 milhões para empresas em estágio de crescimento que buscam expandir suas operações no país do Oriente Médio. Além disso, o banco de desenvolvimento destacou que, além do apoio financeiro, fornecerá às startups do portfólio acesso a mercados e expertise. Conforme declarado em seu site, o programa visa startups em mais de 15 setores, incluindo fintech, tecnologia limpa, agritech, B2B SaaS, saúde, marketplaces, proptech, IA e machine learning e robótica.

"O QDB está intensificando seus esforços para posicionar o Catar como um importante centro de startups em várias indústrias, especialmente no setor de tecnologia devido à sua importância estratégica", disse o CEO do QDB, Abdulrahman Hesham Al Sowaidi. "Através desses esforços, visamos atrair e reter talentos em diversos campos para apoiar nosso ecossistema empreendedor, promover a inovação e acelerar a adoção de tecnologia em todos os domínios, visando contribuir para uma economia sustentável e favorável aos negócios", disse Al Sowaidi.

O programa de startups do Catar está alinhado com modelos empregados por empresas de capital de risco como a Alpha Wave Global, com sede nos EUA, que gerencia um fundo de estágio inicial de US$ 300 milhões (Alpha Wave Incubation) ancorado pela ADQ, um dos fundos soberanos de Abu Dhabi. Em toda a Região do Conselho de Cooperação do Golfo (GCC), fundos de capital de risco semelhantes estipulam que startups de fora da região estabeleçam um "segundo" escritório ou sede em suas áreas (que servem como bases para expandir operações em todo o Oriente Médio e Norte da África) em troca de financiamento e vantagens comerciais adicionais.

Assim como na maioria dos ecossistemas de capital de risco, vários desses requisitos são exigidos pelos sócios limitados, principalmente fundos soberanos, no Golfo, para essas empresas de capital de risco. Na semana passada, o fundo soberano do Catar revelou um fundo de fundos de capital de risco de US$ 1 bilhão dedicado a fundos de capital de risco internacionais e regionais.

Para o Catar, lançar seu fundo de fundos e programa de startups significa um passo crucial em direção ao desenvolvimento de seu ecossistema tecnológico para rivalizar com seus vizinhos, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos. Dados do rastreador de dados de mercados emergentes Magnitt revelam que o Catar representou apenas 6% das negociações em toda a região no ano passado, com investimentos de capital de risco em suas startups totalizando apenas 43 milhões de riais do Catar (~US$ 11 milhões) em 2023. Em contraste, a Arábia Saudita representa 52% das negociações na região, enquanto os Emirados Árabes Unidos dominam em termos de volume de negociação.

No ano passado, a região do Oriente Médio e Norte da África experimentou uma queda de 23% na atividade de capital de risco em comparação com a média global de 42%. Nesse contexto, o maior envolvimento do Catar em capital de risco, liderado por seu fundo soberano e banco de desenvolvimento, oferece uma perspectiva promissora para a região como um todo, onde 55% dos investidores envolvidos no apoio a startups no ano passado eram locais.