Primeiro hotel cinco estrelas do litoral paulista une clima colonial a bons restaurantes e spa

O Casa Grande Hotel Resort & Spa, no Guarujá, tem longos corredores que levam a muitas partes. Os caminhos conectam os hóspedes a espaços como um salão elegante, com vista para o mar, onde é servido um café da manhã generoso. É possível chegar ainda a um restaurante que serve comida tailandesa ou a um spa com várias opções de massagens. E, cruzando a rua, também levam à Praia da Enseada.

Aberto em 1972, o Casa Grande mantém uma aura antiga, com mapas de séculos atrás, móveis usados em fazendas de antigamente e canhões como parte da decoração. Ele ostenta a marca de primeiro cinco-estrelas do país reconhecido pela Embratur e é uma recordação viva da época em que o Guarujá era considerado um dos destinos mais chiques do país.

Boa parte dos quartos têm janelas para um amplo pátio interno, cheio de verde. As suítes são amplas e o design dos banheiros faz alusão ao vintage, com suas pias, banheiras, paredes e piso de mármore. São 265 acomodações, entre apartamentos, suítes e chalés de até 115 m².

Saindo do quarto, pode-se começar o dia tomando café da manhã em amplos salões ornamentados, com cara de fim do século 19, com lustres e vista para o mar. Após comer, a praia fica perto: basta atravessar a rua, por uma passagem própria.

Do outro lado, no beach club instalado na faixa de areia, há guarda-sois do hotel para os hóspedes, e uma área ainda mais restrita, onde é possível fechar mesas e tendas mediante consumação mínima.

De volta da praia, há várias opções para almoçar ou jantar. A gastronomia do hotel é um dos grandes atrativos, reunindo sete restaurantes, todos premiados pelo Traveller's Choice 2024, do TripAdvisor. As opções gastronômicas incluem:

Thai: culinária tailandesa;

Atlântico: especializado em frutos do mar e pratos mediterrâneos;

Sushi Bar: culinária japonesa;

Vila Rica: cozinha italiana;

Casa Grande I e II: buffet variado;

Colonial Café: opções casuais.

Há, ainda, destaque para o spa, com massagens variadas, pagas à parte. Após a sessão, pode-se relaxar em uma hidromassagem, em uma piscina aquecida ou nas saunas, sem pressa, enquanto se planeja o jantar.

Entre os atrativos do hotel estão ainda quadras esportivas, mini golf e o espaço infantil Casa da Criança, voltado para crianças de 0 a 12 anos, com atividades monitoradas das 9h às 22h.

Investimento e revitalização recente

Nos últimos dois anos, o Casa Grande Hotel passou por um processo de modernização, com investimentos superiores a R$ 10 milhões. As reformas incluíram melhorias nos restaurantes Atlântico e Thai, além da criação do Sushi Bar. O lobby e o Salão Nobre foram ampliados e redesenhados, enquanto a fachada e os quartos receberam acabamentos modernos, mobílias premium e novas tecnologias para melhorar a experiência dos hóspedes.

Por ser um hotel open doors, o Casa Grande oferece acesso ao SPA (Spa Day), ao Beach Club e às áreas de lazer no formato day use.

*A jornalista se hospedou a convite do hotel.