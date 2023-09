Onda de calor: 12 estados estão sob alerta de grande perigo à saúde no fim de semana

A onda de calor que atinge o Brasil nesta semana deve atingir níveis recordes a partir desta sexta-feira, 22, com os termômetros superando 40ºC no interior de São Paulo e nas regiões Centro-Oeste e Norte, segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e da Defesa Civil de SP.

Doze estados brasileiros estão com alerta vermelho de grande perigo com risco à saúde aos moradores. Há risco de incêndios florestais e à saúde, como ressecamento da pele, desconforto nos olhos, boca e nariz. O aviso é válido até a próxima terça-feira, 26.

Veja com alerta vermelho por conta do calor

Bahia

Distrito Federal

Goiás

Maranhão

Mato Grosso do Sul

Mato Grosso

Minas Gerais

Pará

Paraná

Rio de Janeiro

São Paulo

Tocantis

É esperado uma média de 37,1ºC para o sábado. No domingo, a previsão é que o termômetro chegue aos 38ºC, número acima da máxima histórica registrada em 17 de outubro de 2014, quando os termômetros marcaram 37,8ºC, sendo o recorde absoluto. Na cidade de São Paulo é esperado a maior temperatura máxima dos últimos 80 anos.

Em Cuiabá, é esperado uma temperatura de 41ºC no sábado e 42ºC no domingo. O calor na região se mantém nesse patamar até a próxima terça-feira. Segundo o Climatempo, é comum fazer 40°C em setembro no Centro-Oeste, Norte e interior do Nordeste, porém, temperaturas acima de 41º e 42º graus são algo fora do comum.

Por que está tão quente em SP?

Segundo o Inmet, o calor intenso em boa parte do Brasil acontece por uma forte massa de ar quente e seca que incide sobre o país. O fenômeno está aliado a um sistema de alta pressão, que caracteriza um bloqueio atmosférico, que mantém o tempo quente e seco. O principal motivo para o calor nos últimos meses é o fenômeno El Ninõ, que se caracteriza pelo aumento da temperatura nas águas do Oceano Pacífico Equatorial.

Principais cuidados para regiões com alerta vermelho