Prêmio de melhor jogador da NBA não tem americanos no páreo

A NBA vive um momento de brilho cada vez maior de jogadores estrangeiros, e a lista final de concorrentes ao prêmio de MVP (melhor jogador da temporada regular), anunciada ontem, reflete esse cenário.

Atual MVP, o sérvio Nikola Jokic (Denver Nuggets) enfrenta a concorrência do grego Giannis Antetoukounmpo (Milwaukee Bucks) e do camaronês Joel Embiid (Philadelphia 76ers) pelo principal prêmio individual da liga americana.

Foram anunciados também os finalistas dos demais prêmios individuais: treinador do ano, defensor do ano, jogador que mais evoluiu, calouro do ano e sexto homem do ano. Confira as listas completas:

MVP

Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks)

Joel Embiid (Philadelphia 76ers)

Nikola Jokic (Denver Nuggets)

Treinador do ano

Taylor Jenkins (Memphis Grizzlies)

Erik Spoelstra (Miami Heat)

Monty Williams (Phoenix Suns)

Defensor do ano

Mikal Bridges (Phoenix Suns)

Rudy Gobert (Utah Jazz)

Marcus Smart (Boston Celtics)

Jogador que mais evoluiu

Darius Garland (Cleveland Cavaliers)

Ja Morant (Memphis Grizzlies)

Dejounte Murray (San Antonio Spurs)

Sexto homem do ano

Tyler Herro (Miami Heat)

Cam Johnson (Phoenix Suns)

Kevin Love (Cleveland Cavaliers)

Calouro do ano

Scottie Barnes (Toronto Raptors)

Cade Cunningham (Detroit Pistons)

Evan Mobley (Cleveland Cavaliers)