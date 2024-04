Prédio de Balneário Camboriú ganha premiação internacional de arquitetura

Com previsão de lançamento para este ano na praia agreste de Balneário Camboriú (SC), o projeto do prédio residencial Monolyt recebeu a premiação internacional de arquitetura, o Urban Design Architecture Awards 2024.

O prêmio é organizado pelo portal de arquitetura Architecture Press Release, com o objetivo de reconhecer projetos icônicos e surpreendentes da arquitetura mundial com foco em temas como sustentabilidade, implementação de novas tecnologias e material.

Assinado pela Architects Office para a construtora Blue Heaven, o projeto foi desenvolvido para se integrar à natureza do local e preservar a paisagem.

Projeto do edifício Monolyt. (Divulgação/Divulgação)

“O projeto impressiona por inserir de forma detalhada elementos da natureza integrados ao cenário paradisíaco da Praia do Estaleiro, localizada entre as cidades de Balneário Camboriú e Itapema, no litoral norte catarinense. O objetivo da Blue Heaven é desenvolver uma obra que promova uma experiência única e que mescle arte com sustentabilidade e, além do luxuoso padrão construtivo, trazer um legado positivo ao cenário agreste da região”, comenta o CEO da Blue Heaven, Fabrício Bellini.

Próximo à orla da praia, o traçado simula o percurso do rio e do mar. Na área principal, o projeto incorpora uma grande rocha natural, como uma caverna, que conduz a um ambiente de lazer com piscinas, academia, lounges de descanso e espaço para trabalho.

Projeto do edifício Monolyt. (Divulgação/Divulgação)

O elemento fogo também é representado nas áreas comuns por meio de ambientes com lareira, spa, espaços para refeições intimistas e meditação.

Os apartamentos se conectam com a natureza e contam com piscinas privativas que atingem profundidade de 1,2 metro e grandes terraços.

Destaque para o material e os acabamentos previstos, como a predominância de pedras naturais e vidros que cercam as varandas e contornam a fachada. A madeira e os detalhes em aço escovado realçam o projeto com um toque contemporâneo.