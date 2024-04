Gucci apresenta coleção que dá vida a clássicos do mobiliário italiano dos anos 1980

DE MILÃO – O Salone Internacional do Móvel, em Milão, o mais importante evento do design mundial, só começa nesta terça-feira, dia 16. Entretanto, no Fuorisalone, que é realizado nas ruas de Brera e vizinhança de forma paralela ao evento principal, a movimentação já é grande. Principalmente para os que adoram a quase irresistível conexão entre moda, luxo e design.

A Gucci, por exemplo, deu o start à semana mais concorrida do mobiliário mundial apresentando o Design Ancora, recebendo seus convidados na flagship store da grife na Via Montenapoleone.

Design Ancora. (Divulgação/Divulgação)

A coleção brinca com o bordô da era Sabato de Sarno, o “gucci rosso ancora”, que agora dá vida a cinco clássicos do mobiliário italiano dos anos 1980. Símbolos da “milaniedade” e de um tempo de renascimento da cidade.

A sala totalmente acarpetada, de verde neon, serve de contraste para itens como o sofá Le Mura, de Mario Bellini, e o tapete com contornos de obra de arte, parte do legado do arquiteto italiano Piero Portaluppi.

Em tempo: a partir do dia 21 todos os itens, em edição limitada, estão ao alcance de todos pelo e-commerce da marca. Talvez não a todos, certamente dos bolsos mais abastados e fanáticos pela marca italiana.