Safra 2024/25: Mapa divulga zoneamento agrícola e vazio sanitário da soja para esta temporada

O Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) anunciou nesta sexta-feira, 19, a publicação da Portaria nº 303, que ajusta as datas de plantio do Zoneamento Agrícola de Risco Climático (Zarc) para a soja na safra 2024/2025 – a medida abrange os estados do Rio de Janeiro, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Bahia, Maranhão, Piauí, Acre, Pará, Rondônia, Tocantins, Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e o Distrito Federal.

O objetivo da adaptação é alinhar os períodos estabelecidos pelo Zarc com as recomendações de vazio sanitário e calendário de semeadura nacional para a soja, conforme determinado pela pasta em maio deste ano.

O calendário de semeadura considera aspectos fitossanitários fundamentais para o manejo da ferrugem asiática da soja, enquanto o Zarc indica os períodos mais adequados para o plantio, visando minimizar os riscos relacionados às condições climáticas adversas.

Produtores rurais participantes do Programa de Garantia da Atividade Agropecuária (Proagro) ou do Programa de Subvenção ao Prêmio do Seguro Rural (PSR) devem observar rigorosamente tanto as datas de semeadura estabelecidas pela SDA por estado quanto as recomendações do Zarc por município. O cumprimento dessas normas é essencial para garantir a elegibilidade aos programas de gestão de riscos oferecidos pelo governo.

Para acessar os indicativos do Zarc, os agricultores podem consultar o "Painel de Indicação de Riscos" ou utilizar o aplicativo móvel Zarc Plantio Certo, disponível para download nas lojas virtuais iOS e Android.

Safra brasileira 2024/25 de soja

O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) manteve em 169 milhões de toneladas sua estimativa para a safra 2024/25 do Brasil. Em seu documento de oferta e demanda (Wasde), o órgão de agricultura norte-americano também manteve em 153 milhões de toneladas a estimativa da produção nacional da oleaginosa na temporada 2023/24 em virtude das recentes inundações que atingiram o Rio Grande do Sul – o estado é um dos principais produtores de soja do país.