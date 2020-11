Piloto sai de carro pegando fogo em acidente grave na Fórmula 1

Um acidente grave assustou quem assistia ao Grande Prêmio do Bahrein de Fórmula 1 na manhã deste domingo, 29. O carro do francês Romain Grosjean, da equipe Haas, explodiu e foi partido ao meio depois de uma batida violenta no guard rail. O acidente ocorreu na primeira volta da corrida após um toque com o carro do russo Daniil Kvyat.

A FIA anunciou um atraso inicial de 45 minutos para o reinício da corrida. De acordo com o chefe da Haas, Gunther Steiner, o piloto foi retirado rapidamente pela equipe de salvamento e está bem.

“Não quero fazer nenhum comentário médico mas ele teve queimaduras nas mãos e nos tornozelos. Obviamente ele está abalado. Eu quero agradecer à equipe de resgate que foi muito rápida Os comissários e a equipe da FIA fizeram um ótimo trabalho, foi assustador”, disse em postagem no twitter.

A equipe acrescentou mais tarde que o francês foi levado ao hospital com suspeita de fratura de costela.

De acordo com um comunicado da Fórmula 1, o carro, pesado com combustível, foi seriamente danificado e imediatamente explodiu em chamas quando os delegados apareceram no local, junto com o carro médico que segue o pelotão na primeira volta de cada corrida.