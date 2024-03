Pedaladas e degustação: 4 sugestões enoturismo para colocar na lista de viagens

Prova às cegas

A Vinícola Garibaldi, na cidade gaúcha que leva o nome da cooperativa, tem um complexo enoturístico com diversas experiências. Uma das mais peculiares é uma degustação às cegas em que os visitantes ficam vendados. O turista é convidado a desvendar toda a magia que acontece dentro de uma taça, com seis rótulos pensados e preparados para que as pessoas façam o teste de provar a bebida sem um dos sentidos, justamente a visão. Com isso, paladar e olfato ficam ainda mais aguçados.

A degustação custa 140 reais por pessoa e é ne­cessário agendar pelo ­Whats­App (54) 99196-5577.

Vinícola Garibaldi: harmonização com tábua de embutidos e queijos artesanais. (Augusto Tomasi/Divulgação)

Paisagem deslumbrante

Em Espírito Santo do Pinhal, na divisa entre os estados de São Paulo e Minas Gerais, está a vinícola Guaspari. A propriedade fica a cerca de 3 horas de carro da cidade de São Paulo e encanta pelos vales e montes ao redor, uma paisagem de tirar o fôlego.

A visita turística é feita de forma guiada, acompanhada por técnicos da vinícola que explicam toda a produção de vinhos, desde o manejo dos vinhedos passando pela indústria, até cave de barricas. O grand finale é uma degustação de quatro vinhos da linha Vista, dois brancos e dois tintos, acompanhada de uma tábua de embutidos e queijos artesanais com pães de fermentação natural (280 reais).

As reservas podem ser feitas no site da vinícola: vinicolaguaspari.com.br.

Evolução da bebida

No Vale dos Vinhedos, no Rio Grande do Sul, a Casa Valduga é destino enoturístico desde 1992 e recebe 150.000 visitantes todos os anos. O passeio mais indicado se chama “Experiência Evolução”. Ao longo do tour, são explorados diferentes ambientes da elaboração de vinhos e espumantes. O ponto alto é a degustação, na qual os participantes podem provar rótulos em diferentes etapas do processo, desde os tanques de inox até as barricas de carvalho. Toda a experiência tem duração de 3 horas e custa 300 reais. É preciso adquirir com antecedência pela plataforma Wine Locals.

Colheita e passeio de bike

Uma opção de bate e volta da cidade de São Paulo é a Vinícola Góes, na cidade de São Roque, a 60 quilômetros da capital paulista. Por lá, pode-se provar parte dos 50 rótulos do portfólio da vinícola que conta com vinhos de mesa, finos, frisantes, espumantes, rosés e sucos. A experiência com quatro vinhos premium e harmonização custa 195 reais por pessoa, com duração de 2 horas.

O tour pelos vinhedos — que rende belas imagens — custa 85 reais por pessoa. Para os mais aventureiros há uma wine bike, que inclui um passeio de bicicleta pela propriedade e mais uma degustação de vinhos de entrada, a um custo de 75 reais. Todos os passeios são realizados nos fins de semana, e as reservas são feitas pela plataforma Wine Locals.

Curso Viajante 5 Estrelas: muito além das milhas. Eleve o nível de suas viagens. Lucas Amadeu ensina práticas para aproveitar os melhores benefícios bancários e realizar a viagem dos seus sonhos. Inscreva-se no curso!