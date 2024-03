Quanto custa um cruzeiro de luxo de volta ao mundo em 180 dias

Passar seis meses em uma viagem de navio, conhecendo os principais pontos turísticos do planeta. Melhor ainda se for a bordo de um cruzeiro de luxo. Esse sonho pode se tornar realidade em 2026, quando o Oceania Cruises, a principal linha de cruzeiros com foco em culinária e destinos do mundo, recebe os hóspedes em seu mais novo navio, o Vista, para sua tão aguardada viagem inaugural de Volta ao Mundo em 180 dias.

As reservas para esta viagem foram oficialmente abertas no dia 13 de março de 2024. Partindo de Miami, nos Estados Unidos, em 6 de janeiro de 2026, o navio boutique com capacidade para 1.200 hóspedes cruzará três oceanos e 18 mares, explorando as joias do Sudeste Asiático e da Austrália, percorrendo ilhas no Pacífico Sul, fazendo escala em portos únicos na Europa e explorando as cidades favoritas na América do Sul.

“O mais novo navio da Oceania Cruises irá circunavegar o globo artisticamente entrelaçando diversos continentes, culturas enriquecedoras e culinárias de dar água na boca, criando uma coleção inesquecível de aventuras para nossos hóspedes. Com esta nova viagem, nós estamos entusiasmados em oferecer uma rara oportunidade de experimentar o mundo através de uma perspectiva totalmente nova – e avançar no futuro dos cruzeiros globais”, diz Frank A. Del Rio, presidente da Oceania Cruises.

O roteiro

A jornada ao redor do mundo em 2026 promete uma experiência inesquecível, reunindo uma variedade de destinos em um fascinante mosaico de maravilhas, atrações e encontros únicos. O itinerário do Vista começa com uma imersão de seis semanas na América do Sul, explorando minuciosamente a costa oeste do continente antes de seguir para o México e a Califórnia. Em seguida, aventura-se pelas ilhas exuberantes do Pacífico Sul e faz paradas em portos característicos da Austrália, como as Ilhas Whitsunday.

Continuando rumo ao oeste, segredos e maravilhas do Sudeste Asiático e da Índia ganharão vida. À medida que a viagem se aproxima do fim, o Vista visitará encantadoras vilas costeiras e cidades icônicas pelo Mediterrâneo, Ilhas Britânicas e região nórdica, antes de retornar aos Estados Unidos em grande estilo.

É uma jornada mundial épica de 180 dias por seis continentes, visitando 43 países, 101 portos e 81 pontos que são Patrimônio Mundial da UNESCO.

O navio

Oceania Cruises. (Divulgação/Divulgação)

Com 241 metros de comprimento e mais de 67.000 toneladas, o Vista oferece uma proporção de pessoal líder de mercado, com dois tripulantes para cada três passageiros. A bordo, os aficionados da culinária irão deliciar-se com as experiências gourmet curadas pelos dois Master Chefs franceses residentes da Oceania Cruises, Alexis Quaretti e Eric Barale.

O Vista também oferece uma grande variedade de atividades a bordo, incluindo oito bares, lounges e locais de entretenimento, incluindo o novo Founders Bar, o luxuoso Aquamar Spa + Vitality Center e o Aquamar Spa Terrace

Quanto custa a viagem de volta ao mundo?

Oceania Cruises. (Divulgação/Divulgação)

Os pacotes custam a partir de US$ 59.699 por pessoa para a categoria French Veranda. A Volta ao Mundo de 180 dias oferece uma variedade de comodidades incluídas no Pacote Exclusive Prestige, como serviços de lavanderia gratuitos, pacote de visto gratuito, serviço gratuito de Internet, gorjetas pré-pagas gratuitas, entrega gratuita de bagagem.

O pacote ainda inclui crédito para excursões em terra de US$ 8.800 por cabine e um pacote abrangente de bebidas disponíveis durante o almoço e o jantar.