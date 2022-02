Oscar exigirá testes de Covid para todos e vacinas para maioria

A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood exigirá que os convidados da 94ª cerimônia do Oscar, em março, apresentem comprovantes de vacinação contra a Covid-19 e pelo menos dois resultados negativos de testes PCR, disse uma pessoa com conhecimento do assunto na quinta-feira.

Artistas que irão se apresentar na cerimônia e apresentadores da maior premiação da indústria cinematográfica mundial também terão que passar por testes PCR, mas não precisarão mostrar prova de vacinação, segundo a fonte.

A obrigatoridade de cobertura vacinal irá variar no evento de 27 de março no Dolby Theatre, em Hollywood, de acordo com a fonte.

Os indicados ao Oscar e seus convidados nas seções inferiores do teatro não serão obrigados a usar máscaras. Eles estarão sentados com mais distância do que o habitual entre os grupos, disse a fonte. O Dolby acomoda 3.317 pessoas, mas somente 2.500 serão convidadas.

Aqueles sentados no mezanino podem ser obrigados a usar máscaras, pois ficarão sentados ombro a ombro. Os casos de Covid-19 estão diminuindo no condado de Los Angeles e os organizadores estão consultando autoridades do governo e especialistas em doenças infecciosas.

As políticas de vacinação foram relatadas pela primeira vez pelo New York Times.