Oscar 2022: conheça alguns dos filmes que disputam as estatuetas douradas

O circuito de premiações movimenta o mercado cinematográfico, e com o Oscar não é diferente. Essa é uma das premiações mais conhecidas e que renderam estatuetas de Melhor Filme para grandes filmes como Parasita, que ganhou em 2020, e Nomadland, que conquistou o título em 2021. Esse ano, muitos apostam em O Ataque dos Cães que soma, ao todo, 12 indicações na premiação, se destacando nas categorias de Melhor Filme e Melhor Ator.

Outro longa que caminha disparado por quantidade de indicações é Duna com 10 indicações. Dentre elas, nas categorias de Melhor Filme, Melhor Roteiro e Efeitos Visuais. Já Belfast e Amor, Sublime Amor, que também constam na disputa por Melhor Filme, estão empatados com um total de 7 indicações na noite.

Na categoria de Melhor Atriz, Olivia Colman parece surpreender com a sua atuação potente em The Lost Daughter da Netflix. Nicole Kidman (Apresentando os Ricardos) e Kristen Stewart (Spencer) também têm fôlego para competir com as suas ótimas caracterizações. O jogo muda em Melhor Ator, onde Will Smith se esforça na tentativa de conquistar o tão sonhado prêmio com a sua atuação em King Richard: Criando Campeãs, que tem 6 indicações.

A Disney aposta suas fichas não com um, nem dois, mas três filmes indicados a Melhor Animação – Encanto, Luca e Raya e Último Dragão. O que torna as chances de Flee e A Família Mitchell e a Revolta das Máquinas difíceis mas não impossíveis.

Também é interessante observar como a diversidade tem sido abraçada pelo festival. Em 2021, O Som do Silêncio levou os prêmios de Melhor Som e Melhor Edição. O filme, que trata sobre a surdez, abriu caminho para o longa No Ritmo do Coração e o curta em documentário Audible, indicados neste ano.

Em Melhor Figurino, destacam-se Duna, O Beco do Pesadelo e Amor, Sublime Amor. Merece menção honrosa, A Tragédia de Macbeth em Cinematografia. Já Casa Gucci tem fôlego na categoria de Cabelo e Maquiagem.

Em Roteiro Adaptado, todos os cinco filmes são baseados em livros. E em Roteiro Original, destacam-se Licorice Pizza, Belfast e Não Olhe Para Cima.

