Os seis lugares mais bonitos do mundo, segundo um expert em viagens

Ash Jurberg pode dizer que é uma pessoa viajada. Ele já conheceu 107 países. Ele se gaba de dizer que seus favoritos não estão entre os lugares mais visitados do mundo, segundo a Organização Mundial do Turismo.

Confira a lista que ele fez de seus favoritos para o Business Insider:

Cidade do Cabo, África do Sul

Quem visita a Cidade do Cabo ficará impressionado com a sua beleza natural. Sua paisagem apresenta florestas, praias, montanhas e a majestosa Table Mountain que paira sobre a cidade e a baía. É possível chegar ao topo da Table Mountain caminhando ou pegando o teleférico.

Eslovênia

Jurberg diz que "é uma pena que mais pessoas não visitem a Eslovénia, pois faz fronteira com a Itália e pode ser adicionada a qualquer itinerário de lá". Ele recomenda, além da visita à capital Ljubljana, uma viagem ao Lago Bled. Situado nos Alpes Julianos – a apenas 48 quilômetros da capital –,"é o lago é o mais bonito que já vi", falou ao BI.

Paro, capital do Butão

Não há chegada mais espetacular. O aeroporto tem uma das pistas mais difíceis do mundo. Está em um vale cercado por 18.000 montanhas. Por ser um local complicado para pousar, menos de 30 pilotos em todo o mundo podem pousar lá.

Ash Jurberg disse que, poucos minutos antes de pousar lá, o piloto pediu que olhassem pela janela pois estavam passando pelo Monte Everest. Ele contou que visitou o famoso

Mosteiro Ninho do Tigre. também conhecido como Paro Taktsang. Este templos foi construído no final do século XVII e fica à beira de um penhasco a mais de 3.000 metros acima do nível do mar.

Islândia

A Islândia tem cachoeiras, lagoas termais, geleiras e gêiseres. Nosso guia visitou o país no verão, "quando o sol parecia nunca se pôr". Ele recomendou tomar um banho termal quente na famosa Lagoa Azul.

El Salvador

El Salvador é pequeno, mas tem muito para ver, desde vulcões a praias e antigas ruínas maias. Ash Jurberg caminhou perto de vulcões, incluindo o incrível Santa Ana, que oferece vistas majestosas de um lago verde brilhante na cratera. O lago Coatepeque também é lindo: pode mudar do azul ao turquesa brilhante.

Austrália

A Austrália, país de Ash Jurberg, não tem falta de atrações naturais, desde recifes de corais a florestas tropicais e a culturalmente importante Uluru Rock.

Ele recomenda pegar as estradas que se "agarram" ao litoral, oferecendo vistas panorâmicas incríveis. Seu destaque são os Doze Apóstolos, uma formação rochosa natural causada por milhares de anos de erosão.