Os 5 melhores filmes e séries para maratonar no fim de semana

Entre drama e suspense, documentários e filmes, este final de semana está recheado de lançamentos nos serviços de streaming. Na Netflix, três estreias incluindo a série documental Beckham, sobre o astro do futebol inglês. Já no Prime Video, estreia do filme Ângela, sobre a socialite Ângela Diniz e seu assassinato por Raul Fernando do Amaral Street, conhecido como Doca Street.

Ângela (Prime Video)

Após uma tumultuada separação e ter que ceder a guarda dos seus três filhos, a famosa socialite Ângela Diniz conhece Raul, e acredita ter encontrado alguém que ama seu espírito livre tanto quanto ela.

Beckham (Netflix)

A série documental "Beckham" conta, em quatro episódios, a história do astro do futebol e ícone cultural. David Beckham é um dos nomes mais conhecidos do mundo, mas poucas pessoas realmente o conhecem. Das origens humildes em Londres, a motivação e determinação para vencer e a batalha para equilibrar ambição, amor e família, a história do jogador é cheia de altos e baixos. A série acompanha essa montanha-russa e retrata uma história surpreendente, pessoal e definitiva de um dos atletas mais reconhecidos e observados de todos os tempos.

Lupin (Netflix)

Estreia nesta sexta-feira, 4, a terceira de temporada de Lupin. Sem suportar o sofrimento de viver escondido, longe da esposa e do filho, Assane decide voltar a Paris com uma proposta ousada para a família: ir embora da França e começar uma vida nova em outro país. Mas os fantasmas do passado estão sempre por perto, e o retorno de uma pessoa inesperada pode acabar com os planos dele.

A Bailarina (Netflix)

Neste suspense de ação e vingança, a impiedosa ex-guarda-costas Ok-ju (Jun Jong-seo) persegue Choi (Kim Ji-hun), o homem responsável pela morte de sua melhor amiga Min-hee (Park Yu-rim).

Boogeyman: Seu Medo é Real (Star+)

O thriller conta a história da aluna do ensino médio, Sadie Harper, e sua irmã mais nova Sawyer, que sofrem com a recente morte de sua mãe e não recebem o apoio de seu pai, Will, um terapeuta que também está lidando com sua própria dor. Quando um paciente aflito aparece inesperadamente em sua casa em busca de ajuda, ele deixa para trás uma terrível entidade sobrenatural que persegue famílias e se alimenta do sofrimento de suas vítimas.