Os 5 melhores filmes e séries para maratonar no fim de semana

Entre suspense e comédia, filmes e séries, este final de semana está recheado de lançamentos nos serviços de streaming. Na AppleTV+, estreia da terceira temporada de Ted Lasso. Na Amazon Prime Video, estreia da segunda temporada da série "Dom". Já na Netflix, estreia da segunda temporada de "Sombra e Ossos".

Ted Lasso (Apple TV+)

A terceira temporada da série vencedora do Emmy tem sua estreia programada para dia 15, sendo a primeira série do Apple TV+ a ser lançada no meio da semana. Com 12 episódios, veremos como o recém-promovido AFC Richmond é ridicularizado pela imprensa esportiva que os classificam como os piores da Premier League. As coisas parecem estar desmoronando dentro e fora do campo, mas a "Equipe Lasso" está preparada para dar o seu melhor de qualquer maneira.

Dom (Amazon Prime Video)

Nesta semana, estreia a segunda temporada sobre um pai que vive para combater as drogas. Um filho que vive se entregando a elas. Dois lados da mesma moeda. Victor é um policial que lutou contra o tráfico de cocaína durante toda sua vida. Seu filho é um dependente químico que se tornou um dos mais procurados assaltantes do Rio de Janeiro, o Pedro Dom.

Sombra e Ossos (Netflix)

Agora em fuga, Alina Starkov é um símbolo de esperança para alguns e uma possível traidora para outros. Ela está decidida a acabar com a Dobra das Sombras e salvar Ravka da destruição, mas o general Kirigan não vai descansar enquanto não terminar o que começou. Com um aterrorizante exército de monstros das sombras e os temidos recrutas Grishas, Kirigan representa uma grande ameaça. Para ter uma chance de vencer, com a ajuda de Mal, Alina reúne novos aliados e começa uma viagem pelo continente para encontrar duas criaturas mágicas que vão potencializar seus poderes. Em Ketterdam, os Corvos também precisam formar alianças para lutar contra velhos rivais e desafetos que ameaçam não apenas seu lugar no Barril, mas suas próprias vidas. Quando surge a oportunidade de um roubo mortal, eles mais uma vez entram em conflito com o lendário Conjurador do Sol. Baseada na série de best-sellers do Grishaverso de Leigh Bardugo, Sombra e Ossos retorna para uma segunda temporada de novas amizades e romances, além de batalhas, aventuras épicas e um surpreendente segredo.