Os 5 melhores filmes e séries para maratonar no fim de semana

Entre suspense e comédia, documentários e séries, este final de semana está recheado de lançamentos nos serviços de streaming. Na Netflix, três estreias, incluindo a segunda temporada do reality show de moda Next In Fashion. Na Amazon Prime Video, a série Daisy Jones & The Six, sobre a banda homônima dos anos 1970. Já na Disney+, estreia da terceira temporada de Mandaloriano.

Next in Fashion (Netflix)

Next in Fashion, a competição de design que mostra o lado divertido da moda, está de volta à Netflix para uma segunda temporada. A série é apresentada por Tan France, estilista e astro da TV, e Gigi Hadid, celebridade, supermodelo global e ícone da moda. Nela, um novo grupo de estilistas promissores vai competir por um prêmio em dinheiro e pela oportunidade única de mostrar seus designs para o mundo.

Fantasma e CIA (Netflix)

Kevin encontra um fantasma chamado Ernest em sua casa nova e viraliza nas redes sociais. Mas quando decidem investigar o mistério do passado de Ernest, os dois acabam virando alvos da CIA.

Que Cilada! (Netflix)

A segunda temporada de "Que Cilada!" começa exatamente onde a primeira parou: com as vidas de Salvo e Valentino por um fio. Mais uma vez, nossos "heróis" acabam se envolvendo em uma trama complexa, da qual eles não conseguem escapar sem magoar as pessoas que amam. Para complicar ainda mais a situação, eles encaram uma série interminável de mudanças e reviravoltas, inclusive um duplo homicídio que esconde um homem misterioso, a chegada de criminosos estrangeiros, a investigação do assassinato do Sr. Gambino e as tensões crescentes entre Salvo, Valentino e suas parceiras.

Daisy Jones & The Six (Amazon Prime Video)

Baseado no romance homônimo best-seller de Taylor Jenkins Reid, a série acompanha a história da icônica banda dos anos 1970 Daisy Jones & The Six, liderada por dois cantores rivais, mas carismáticos, Daisy Jones e Billy Dunne. Atraídos pela química pessoal e artística, sua complicada parceria musical catapultou a banda da obscuridade para uma fama inacreditável. E então, depois de um show esgotado no Soldier Field de Chicago, eles de repente debandaram. Agora, décadas depois, os membros da banda finalmente concordaram em revelar a verdade sobre a separação. Com a trilha sonora original de Daisy Jones & The Six, esta é a história de como uma banda icônica implodiu no auge.

Mandaloriano (Disney+)

As aventuras do Mandaloriano pela Galáxia de Star Wars continuam. Com oito episódios, a terceira temporada de The Mandalorian já está disponível no Disney+. Na série, Din Djarin (Pedro Pascal), um solitário caçador de recompensas, continua sua jornada com Grogu. Enquanto isso, a Nova República luta para afastar a Galáxia de sua história sombria. O Mandaloriano cruzará caminhos com antigos aliados e fará novos inimigos enquanto segue sua jornada ao lado de seu companheiro.

