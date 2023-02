Os 5 melhores filmes e séries para maratonar no fim de semana

Entre suspense e comédia, documentários e séries, este final de semana está recheado de lançamentos nos serviços de streaming. Na Apple TV+, estreia do filme "Sharper: uma vida de trapaças", com John Lithgow e Julianne Moore, e das séries "Conexões" e "O Viajante Relutante com Eugene Levy". Já na Netflix, estreia da série documental "Escândalos e Assassinatos na Família Murdaugh" e da quinta temporada de "F1: Dirigir para Viver".

Sharper: uma vida de trapaças (Apple TV+)

Ninguém é quem parece em Sharper, um thriller neo-noir de segredos e mentiras, ambientado nos quartos, bares e salas de reuniões da cidade de Nova York. Os personagens competem por riquezas e poder em um jogo de alto risco de ambição, ganância, luxúria e ciúme que manterá o público na dúvida até o momento final.

Conexões (Apple TV+)

A primeira série original da Apple falada em francês e inglês é estrelada pelo vencedor do prêmio César Vincent Cassel e pela vencedora do BAFTA Eva Green. A série é um thriller contemporâneo de alto risco que explora como os erros de nosso passado têm o potencial de destruir nosso futuro, combinando ação com um enredo imprevisível e multifacetado, onde espionagem e intriga política se desenrolam contra uma história de amor apaixonado e duradouro.

O Viajante Relutante com Eugene Levy (Apple TV+)

A série de viagens é apresentada e produzida pelo vencedor do prêmio Emmy Eugene Levy. A nova produção, em oito episódios, acompanha Levy em viagens por diferentes culturas e hotéis em alguns dos destinos mais bonitos e intrigantes do mundo: Costa Rica, Finlândia, Itália, Japão, Maldivas, Portugal, África do Sul e Estados Unidos. Apesar de reconhecer que não é o típico apresentador de programas de viagens - não é aventureiro ou especialista em locais do mundo, Levy concorda que finalmente chegou a hora certa para ele ampliar seus horizontes. Mesmo apreensivo, espera que suas novas experiências sirvam para ele confrontar alguns de seus antigos medos.

Escândalos e Assassinatos na Família Murdaugh (Netflix)

O passado da família Murdaugh, uma das mais importantes da Carolina do Sul, é revelado após a morte da adolescente Mallory Beach em um acidente de barco. Quando Paul Murdaugh, o suposto piloto da embarcação, e sua mãe Maggie são brutalmente assassinados, um século de corrupção, poder e mentiras em Low Country começa a vir à tona.

Esta série dividida em três partes mostrará depoimentos em primeira mão de pessoas que estavam no barco na fatídica noite, muitas das quais nunca haviam falado sobre o acidente ou o duplo homicídio. Isso inclui a namorada de Paul, Morgan Doughty; os amigos de infância de Mallory, Miley Altman e Connor Cook; o namorado de Mallory, Anthony Cook; entre outras.

F1: Dirigir para Viver (Netflix)

Com acesso sem precedentes, a quinta temporada leva os fãs aos bastidores e mostra em primeira mão a preparação dos pilotos e das equipes na briga pelo Campeonato Mundial de Pilotos de Fórmula 1 de 2022 da FIA. A série conta com imagens e entrevistas inéditas dos maiores nomes do esporte.

