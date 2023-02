Os 5 melhores filmes e séries para maratonar no fim de semana

Entre drama e comédia, documentários e séries, este final de semana está recheado de lançamentos nos serviços de streaming. Na Netflix, quatro estreias, incluindo o documentário "Pamela Anderson - Uma História de Amor" e o filme "Destemida", baseado na história de Jessica Watson, a pessoa mais jovem a velejar sozinha. Já na Apple TV+, estreia a série dramática "Querido Edward", baseada no romance homônimo sobre um menino de 12 anos que sobrevive a um devastador acidente de avião.

Pamela Anderson - Uma História de Amor (Netflix)

O documentário lança um olhar intimista e humanizador sobre uma das loiras mais famosas do mundo. Abordando aspectos da vida e da carreira de Pamela, este documentário mostra sua trajetória de garota do interior a símbolo sexual, atriz, ativista e mãe dedicada.

Destemida (Netflix)

Quando a jovem navegadora Jessica Watson (Teagan Croft) decidiu se tornar a pessoa mais jovem a velejar sozinha, sem paradas e sem auxílio ao redor do mundo, muitos esperavam que ela falhasse. Com a ajuda de seu instrutor e mentor Ben Bryant (Cliff Curtis) e de seus pais (Josh Lawson e a ganhadora do Oscar Anna Paquin), Jessica decide realizar o que muitos acreditavam ser impossível, navegando por algumas das áreas mais perigosas dos oceanos nos 210 dias que passou no mar.

Infiesto (Netflix)

Em março de 2020, no primeiro dia de estado de alerta nas Astúrias, dois detetives são chamados a uma cidadezinha mineradora para investigar o caso do reaparecimento de uma jovem dada como morta. Com o mundo entrando em colapso e tragédias pessoais acontecendo por toda parte, a dupla percebe que o coronavírus talvez não seja o único inimigo a se combater.

Querido Edward (Apple TV+)

A série dramática conta a história de Edward Adler (interpretado por Colin O'Brien), um menino de 12 anos que sobrevive a um devastador acidente de avião. Enquanto as pessoas afetadas pela tragédia tentam dar novo sentido à vida, amizades e romances inesperados acontecem. Adaptada do elogiado romance best-seller homônimo de Ann Napolitano, “Querido Edward” é uma história comovente, positiva e inspiradora sobre sobrevivência, resiliência, conexão e o exame daquilo que nos torna humanos.

Freeridge (Netflix)

Freeridge é uma comédia de amadurecimento que acompanha as irmãs rivais Gloria e Ines e seus amigos Demi e Cameron. Esta série derivada de On My Block apresenta uma nova turma de amigos que libera uma maldição sombria e acaba vivendo uma aventura inesquecível.