Os 5 melhores filmes e séries para maratonar no fim de semana

Entre terror e comédia, documentários e séries, este final de semana está recheado de lançamentos nos serviços de streaming. Na Netflix, três estreias, incluindo o reality show gastronômico "Chefs Sob Pressão" e a série documental "Break Point", que acompanha um seleto grupo de tenistas de elite dentro e fora das quadras ao longo de torneios e Grand Slams em todo o mundo. Já na Apple TV+, estreia da quarta temporada de "Servant".

Chefs Sob Pressão (Netflix)

Neste primeiro reality de competição culinária ambientado em uma casa, 11 chefs profissionais precisam provar que têm talento para fazer sucesso no mundo real. Confinado em uma fortaleza da gastronomia, um grupo cheio de confiança vai cozinhar, dormir e conviver por algumas semanas. Só isso já seria estressante, mas eles ainda precisarão de uma boa estratégia para impressionar os colegas sem deixar de cuidar dos próprios interesses. E tudo isso porque, no Chefs Sob Pressão, os competidores são os jurados e se avaliam entre si. Prepare-se para uma disputa acirrada que vai coroar o chef dos chefs.

Break Point (Netflix)

Dos criadores de "F1: Dirigir para Viver", "Break Point" acompanha um seleto grupo de tenistas de elite dentro e fora das quadras ao longo de exaustivos torneios e Grand Slams em todo o mundo. Eles almejam acumular vitórias para alcançar o topo do ranking mundial, e com algumas lendas do tênis chegando ao final de suas carreiras, o momento é perfeito para a nova geração conquistar os holofotes. Esta série intimista mostra esses jogadores em um ano de competições nos circuitos ATP e WTA, tendo que lidar com lesões preocupantes e celebrando sucessos profissionais e pessoais. O público poderá conhecer os bastidores das vidas sob constante pressão de alguns dos melhores tenistas do mundo.

Ruído (Netflix)

Julia é mãe. É uma das muitas mães, irmãs, filhas e colegas que tiveram suas vidas despedaçadas por conta da violência que vem consumindo um país em pé de guerra com suas cidadãs. Julia também está buscando sua filha, Ger. E é a partir dessa jornada que ela começará a entrelaçar as histórias e as lutas de diferentes mulheres.

Superliga: A Guerra pelo Futebol (Apple TV+)

Com acesso direto aos presidentes das Ligas, aos donos dos clubes e aos idealizadores da Superliga Europeia, a série registra a grande batalha desencadeada pela criação de uma polêmica Liga independente de futebol na Europa. Depoimentos do presidente da FIFA, Gianni Infantino; do esloveno Aleksander Ceferin, presidente da UEFA; do italiano Andrea Agnelli, presidente da Juventus; do presidente do Real Madrid, Florentino Perez e do presidente do Barcelona, Joan Lapor.

Servant (Apple TV+)

Com produção executiva de M. Night Shyamalan, estreia hoje (13) a quarta e última temporada de Servant. Após o final cheio de suspense da terceira temporada, a quarta traz o capítulo final da história dos Turner, em um desfecho emocionante. A guerra de Leanne com a Church of Lesser Saints aumenta e ameaça a rua Spruce, a cidade da Filadélfia e muito além. Enquanto isso, a destroçada família Turner deve não apenas enfrentar a crescente ameaça de Leanne, mas a realidade de que Dorothy está finalmente acordando para os fatos. Enquanto a bela casa da família Turner continua a desmoronar, as perguntas são finalmente respondidas: quem é Leanne Grayson e quem é a criança na casa deles?

Conheça a newsletter da EXAME Casual, uma seleção de conteúdos para você aproveitar seu tempo livre com qualidade.