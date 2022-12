Os 5 melhores filmes e séries para maratonar no fim de semana

Para a última semana do ano, selecionamos novidades no streaming com filmes e séries de suspense, comédia e drama. Na Netflix, quatro estreias, incluindo o longa dirigido por Noah Baumbach "Ruído Branco", o musical do filme "Matilda" e a minissérie The Witcher: A Origem. Já no Star+, estreia da série "O Paciente", com Steve Carell.

Ruído Branco (Netflix)

Ao mesmo tempo hilário e horripilante, "Ruído Branco" retrata o drama de uma família americana contemporânea que tenta lidar com os conflitos da vida cotidiana em meio a questões filosóficas e universais, como o amor, a morte e a possibilidade de felicidade em um mundo repleto de incertezas.

Traição (Netflix)

Adam Lawrence foi treinado e moldado pelo MI6 para seguir uma carreira brilhante. Mas, quando seu passado bate à porta na forma de Kara, uma espiã russa com quem tem uma história complicada, ele passa a questionar tudo e todos em sua vida. Um triangulo amoroso se forma entre Kara, Adam e sua esposa Maddy, e os três tentam expor os segredos uns dos outros e manter relacionamentos políticos e diplomáticos enquanto protegem a própria vida e as pessoas que amam.

The Witcher: A Origem (Netflix)

Ambientada em um mundo élfico, 1.200 anos antes do que acontece em "The Witcher", a nova série "The Witcher: A Origem" conta a história da luta sangrenta que levou à criação do primeiro protótipo de bruxo e a um conflito que resultou na Conjunção das Esferas, momento no qual os mundos dos monstros, dos humanos e dos elfos passaram a ser um só.

O Paciente (Star+)

A produção é um thriller psicológico escrito por Joel Fields e Joe Weisberg (“The Americans”) sobre um terapeuta, Alan Strauss (Steve Carell), que é feito prisioneiro por um paciente, Sam Fortner (Domhnall Gleeson). Fortner se revela um assassino em série e tem um pedido terapêutico incomum para Alan: ajudá-lo a conter seus impulsos homicidas.

Para sobreviver, Alan deve desvendar a mente de Sam e impedi-lo de cometer outro assassinato, mas Sam evita discutir assuntos cruciais para o tratamento, como falar sobre sua mãe, Candace (Linda Emond). Sozinho e em cativeiro, Alan examina seu próprio passado através de memórias de seu ex-terapeuta, Charlie (David Alan Grier), e enfrenta ondas de seus próprios problemas reprimidos, como a recente morte de sua esposa, Beth (Laura Niemi), e o doloroso afastamento de seu filho, Ezra (Andrew Leeds), um homem muito religioso.

Ao longo de sua reclusão, Alan descobre não apenas o quão profunda é a compulsão de Sam, mas também o quanto ele mesmo tem que trabalhar para consertar a ruptura criada em sua própria família. Com o tempo se esgotando, ele luta desesperadamente para deter Sam antes de se tornar cúmplice de seus assassinatos, ou pior, uma vítima.

Matilda: O Musical (Netflix)

Matilda Wormwood (Alisha Weir) é uma garotinha curiosa, inteligente e criativa, mas tem os piores pais do mundo (Stephen Graham e Andrea Riseborough). Eles se contentam em ver programas ruins na TV e fazer tramoias para ganhar dinheiro, mas ela adora se perder nas páginas de um bom livro. Eles vivem gritando, são egoístas e sem educação, mas ela é muito observadora e está sempre inventando pequenos atos de rebeldia e vingança.

Quando conhece a professora Srta. Honey (Lashana Lynch), Matilda se inspira e começa a criar suas próprias histórias fantásticas. Empolgada em estudar na Escola Crunchem, ela fica surpresa em descobrir que a instituição é um lugar sinistro e opressivo, comandado pela malvada Sra. Trunchbull (Emma Thompson).

Além da simpática Srta. Honey, outras exceções a essa maldade toda são a bibliotecária e fã de histórias Sra. Phelps (Sindhu Vee) e os outros alunos da escola. Mas o senso de justiça de Matilda sempre fala mais alto, e ela decide ensinar uma lição que a Sra. Trunchbull nunca vai esquecer.

