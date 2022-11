Os 5 melhores filmes e séries para maratonar no fim de semana

Entre suspense e comédia, documentários e séries, este final de semana está recheado de lançamentos nos serviços de streaming. Na Netflix, três estreias, incluindo os documentários Racionais: Das Ruas de São Paulo Pro Mundo, sobre a carreira de 30 anos do grupo paulistano Racionais MC’s e A História do Cinema Negro nos EUA, sobre o poder do cinema a partir da perspectiva afro-americana. Já na Amazon Prime Video, estreia do filme Os Odiados do Casamento, baseado no livro homônimo.

Racionais: Das Ruas de São Paulo Pro Mundo (Netflix)

O documentário dos Racionais MC’s, o grupo mais influente do rap nacional, mostra a origem e a ascensão do grupo formado por Mano Brown, KL Jay, Ice Blue e Edi Rock. Dirigido por Juliana Vicente, traz cenas inéditas gravadas ao longo dos mais de 30 anos de carreira, além de entrevistas exclusivas, e reforça o impacto e o legado dos músicos, desde os primeiros shows nas ruas de São Paulo.

1899 (Netflix)

O ano é 1899. Um navio a vapor deixa o velho continente rumo à América. De diferentes origens europeias, os passageiros compartilham as mesmas esperanças e sonhos para o novo século em uma terra distante. Mas quando outro navio de imigrantes surge à deriva, a jornada do grupo toma um rumo inesperado. Agora, o sonho da terra prometida se transforma em um terrível pesadelo.

A História do Cinema Negro nos EUA (Netflix)

A História do Cinema Negro nos EUA é um documentário extremamente pessoal feito por Elvis Mitchell, celebrado escritor e historiador do cinema. A proposta é examinar a arte e o poder do cinema a partir de uma perspectiva que costuma ser ignorada: a presença e a contribuição afro-americana para os filmes lançados na década de 1970, um período de extrema importância para a sétima arte. Um mergulho no impacto desse ponto de vista na produção dos filmes e na cultura popular, "A História do Cinema Negro nos EUA" é uma carta de amor ao cinema, que se propõe a fazer algumas perguntas até hoje inéditas — e, claro, ainda não respondidas. Figuras importantes como Charles Burnett, Samuel L. Jackson, Whoopi Goldberg, Laurence Fishburne, Zendaya e vários outros compartilham impressões e opiniões sobre pessoas e filmes que inspiraram suas carreiras. A produção oferece aos espectadores um vislumbre da representatividade negra no cinema e do impacto cultural da presença de uma negritude sem medo e orgulhosa de existir.

Os Odiados do Casamento (Prime Video)

Em Os Odiados do Casamento, os complicados irmãos americanos Alice (Kristen Bell) e Paul (Ben Platt), junto com sua mãe sempre otimista (Allison Janney), são convidados para o casamento britânico de sua meia-irmã Eloise (Cynthia Addai-Robinson) como uma chance para eles se reconectarem como – mais ou menos – adultos e aprenderem a se amar como antes. O filme é baseado no livro “The People We Hate at the Wedding”, de Grant Ginder.

Desencantada (Disney+)

Dirigido por Adam Shankman, Desencantada traz de volta Giselle (Amy Adams), Robert (Patrick Dempsey) e Morgan (Gabriella Baldacchino). Na produção, eles se mudam para uma nova casa no subúrbio de Monroeville e a comunidade é supervisionada por Malvina Monroe (Maya Rudolph), que tem intenções nefastas para a família. Quando surgem problemas, Giselle deseja que suas vidas sejam perfeitas como no mundo fantástico de Andalasia. O feitiço sai pela culatra, e agora Giselle precisa correr para salvar sua família e sua terra natal antes do relógio bater meia noite. O novo filme é lançado quinze anos depois de seu precursor, Encantada (2007).

