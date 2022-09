Os 5 melhores filmes e séries para maratonar no fim de semana

Entre suspense e comédia, documentários e séries, este final de semana está recheado de lançamentos nos serviços de streaming. Na Netflix, quatro lançamentos incluindo a série Santo, estrelada por Bruno Gagliasso e a série documental sobre a vida do jogador de futebol e técnico turco Fatih Terim. Já na Prime Video, o longa de suspense Goodnight Mommy.

Santo (Netflix)

Santo é uma série de crime, ação e mistério que às vezes pende para o terror. Conta a história do traficante de drogas mais procurado do mundo, cujo rosto nunca foi revelado. Dois policiais que estão em seu encalço, Cardona (Bruno Gagliasso) e Millán (Raúl Arévalo), de início são radicalmente diferentes, mas precisam aprender a colaborar e a se entender se quiserem resolver o caso e continuar vivos.

Goodnight Mommy (Prime Video)

Quando os irmãos gêmeos (Cameron e Nicholas Crovetti) vão visitar a mãe (Naomi Watts), são surpreendidos pelas bandagens que cobrem seu rosto após um procedimento cirúrgico. Conforme seu comportamento fica cada vez mais irreconhecível, os gêmeos passam a desconfiar de que ela seja uma impostora, despontando em uma montanha-russa de chantagens emocionais e jogos de manipulação. Isso pode ser o prenúncio de eventos explosivos irreparáveis.

Os Crimes da Nossa Mãe (Netflix)

Lori Vallow era vista pelos amigos e familiares como uma mãe dedicada de três filhos, uma esposa amorosa e uma mulher fiel a Deus. Mas algo mudou nos últimos três anos. Lori agora está presa, aguardando seu julgamento por conspirar o assassinato de seus dois filhos mais novos, de seu quarto marido e da mulher de seu quinto marido. Pela primeira vez e com exclusividade, Colby, o filho sobrevivente de Lori, fala sobre a história da família e de como todos levam a situação enquanto Lori encara a justiça. Esta série em três partes traz o questionamento: como uma mulher aparentemente comum se tornou a mãe mais conhecida dos Estados Unidos?

Fatih Terim: Lenda do Futebol (Netflix)

Uma série documental sobre a vida de Fatih Terim, um jogador de futebol turco e treinador famoso. Amado e odiado, de soldado a imperador: a ascensão de uma lenda do futebol.

Broad Peak (Netflix)

Broad Peak é baseado na história real de Maciej Berbeka, o lendário montanhista polonês integrante do grupo Guerreiros do Gelo que tinha o objetivo de chegar ao cume de uma das montanhas mais perigosas do mundo.

